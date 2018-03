Chính giới Hàn Quốc bắt đầu đàm phán sửa đổi Hiến pháp

Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun hôm thứ Ba (27/3) đã chủ trì cuộc họp giữa đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, đảng đối lập Hàn Quốc tự do và đảng Tương lai chính nghĩa tại Quốc hội để bắt đầu đàm phán về dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Chính phủ trình lên. Chủ tịch Chung đề xuất lập một phương án sửa đổi Hiến pháp riêng rẽ với dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Chính phủ.



Các bên nhất trí sẽ thảo luận để đạt tới sự đồng thuận ở bốn nội dung là cải tổ hình thức Chính phủ, sửa đổi chế độ bầu cử, cải cách các cơ quan quyền lực và thời điểm bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp.



Tuy nhiên, dự kiến quá trình đàm phán sẽ không hề dễ dàng. Phủ Tổng thống và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đề xuất phương án áp dụng chế độ cho phép Tổng thống tại nhiệm trong hai nhiệm kỳ bốn năm liên tiếp, trong khi phe đối lập cho rằng Quốc hội phải lựa chọn và tiến cử chức Thủ tướng.



Đặc biệt, đảng Tương lai chính nghĩa, đảng Dân chủ hòa bình và đảng Công lý nhấn mạnh cần phải sửa đổi về chế độ khu vực bầu cử, như áp dụng chế độ đại diện tỷ lệ, trong đó số ghế tại Quốc hội được chia theo tỷ lệ số phiếu mà chính đảng đạt được. Theo phương pháp này, cử tri bỏ phiếu bầu cho các đảng phái chứ không bầu cho các ứng cử viên cụ thể. Số lượng nghị sĩ trúng cử phụ thuộc vào tỷ lệ phiếu bầu mà đảng đó thu được.



Do chính giới vẫn đang căng thẳng về việc tiến hành bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp song song với cuộc bầu cử địa phương hôm 13/6 tới, Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun đề xuất hai bên điều chỉnh về thời điểm bỏ phiếu căn cứ theo kết quả đàm phán tại Quốc hội.



Chính giới hiện vẫn đang mâu thuẫn về dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Chính phủ. Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Moon Jae-in, cho rằng dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Chính phủ là một "chiêu trò". Trong khi đó, Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành cho rằng việc sửa đổi Hiến pháp là thuận theo nguyện vọng của người dân.



Mặt khác, chính giới nhất trí về việc Tổng thống Moon Jae-in sẽ trực tiếp có bài phát biểu liên quan tới việc sửa đổi Hiến pháp trong phiên họp Quốc hội bất thường tháng 4 tới đây.