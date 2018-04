Đảng cầm quyền và đối lập mâu thuẫn về phương án sửa đổi hình thức Chính phủ

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập hiện chiếm số ghế nhiều nhất tại Quốc hội, đang đưa ra những phương án khác nhau về việc sửa đổi hình thức Chính phủ, khiến con đường đàm phán sửa đổi Hiến pháp lần đầu tiên sau 38 năm tại Quốc hội dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn.



Trọng tâm tranh cãi lớn nhất trong lần sửa đổi Hiến pháp này là việc thay đổi chế độ Tổng thống hiện hành vốn cho phép nắm trong tay quá nhiều quyền hạn.



Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã thông qua lập trường của đảng này về dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Tổng thống được trình lên Quốc hội vào hôm 26/3 vừa qua, trong khi đảng đối lập Hàn Quốc tự do hôm thứ Ba (3/4) đã chính thức công bố phương án sửa đổi Hiến pháp riêng. Hai chính đảng lớn này đang xung đột về phương án sửa đổi hình thức Chính phủ.



Phương án sửa đổi Hiến pháp của đảng Dân chủ đồng hành tương tự dự thảo sửa đổi của Chính phủ, duy trì chế độ Tổng thống, nhưng cho phép Tổng thống tại vị hai nhiệm kỳ bốn năm liên tiếp thay vì một nhiệm kỳ năm năm như hiện hành để có thể thực hiện một nền chính trị có trách nhiệm và điều hành quốc gia một cách ổn định, duy trì phương thức bầu Thủ tướng như hiện nay.



Tuy nhiên, phương án của đảng này tập trung vào việc giảm mạnh và phân tán quyền hạn của Tổng thống, như xóa bỏ địa vị là "nguyên thủ quốc gia"của Tổng thống, hạn chế quyền hạn của Tổng thống về đặc xá và lập các cơ quan trong Hiến pháp, tách Cơ quan thanh tra và kiểm toán thành một cơ quan độc lập thay vì dưới quyền Tổng thống như hiện nay. Thay vào đó, phương án của đảng này quy định khi Chính phủ đề xuất một dự luật cần phải có sự đồng ý của trên 10 nghị sĩ, tăng cường vai trò của Quốc hội trong thẩm định ngân sách và ký kết các hiệp ước, từ đó duy trì được sự kiềm chế và cân bằng quyền lực của Quốc hội với Chính phủ.



Tuy nhiên, đảng Hàn Quốc tự do chỉ trích những nội dung sửa đổi trên không hề loại bỏ được chế độ Tổng thống chuyên chế, mà chỉ mang hình thức "sửa đổi Hiến pháp xã hội chủ nghĩa", tuyên bố sẽ xem xét vận động người dân phản đối phương án này.



Đảng này đã công bố phương án sửa đổi Hiến pháp có nội dung Tổng thống phân chia bớt quyền hạn cho Thủ tướng, như giữ nguyên Tổng thống là "nguyên thủ quốc gia", đại diện cho Quốc gia, còn Thủ tướng là người điều hành về mặt hành chính, đối nội, với trọng tâm là giảm mạnh quyền hạn trên Hiến pháp của Tổng thống và tăng cường quyền hạn của Quốc hội. Quốc hội sẽ bầu ra Thủ tướng, trong khi Tổng thống có thể thực hiện quyền giải tán Quốc hội. Đây là phương án sửa đổi nghiêng về chế độ đại nghị hơn là chế độ Tổng thống. Dự kiến đảng Hàn Quốc tự do sẽ khó lòng chấp thuận lập trường của phe cầm quyền là sửa đổi Hiến pháp theo hướng duy trì chế độ Tổng thống.