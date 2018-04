Phủ Tổng thống hối thúc Quốc hội sửa đổi Luật bỏ phiếu toàn dân

Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc Im Jong-seok hôm thứ Tư (4/4) đã đề nghị Quốc hội nhanh chóng sửa đổi Luật bỏ phiếu toàn dân. Luật bỏ phiếu toàn dân từng bị Tòa án Hiến pháp ra phán quyết không phù hợp với Hiến pháp và vẫn đang bị coi là vi hiến.



Luật bỏ phiếu toàn dân là luật quy định về các hạng mục cần thiết để tiến hành bỏ phiếu toàn dân về các chính sách quan trọng liên quan tới an nguy quốc gia và về việc sửa đổi Hiến pháp.



Tuy nhiên, vào năm 2014, Tòa án Hiến pháp đã ra phán quyết khoản 1 điều 14 trong luật này có nội dung về hạn chế quyền bỏ phiếu của công dân Hàn Quốc tại nước ngoài, không đăng ký địa chỉ trong nước là không phù hợp với Hiến pháp.



Khi đó, Tòa án Hiến pháp đã yêu cầu sửa đổi điều khoản này tới cuối năm 2015, nhưng Quốc hội đã không thực hiện được, khiến điều khoản trên bị mất hiệu lực từ năm 2016. Đây là điều khoản có liên quan tới việc lập danh sách cử tri bỏ phiếu. Do phán quyết của Tòa án Hiến pháp mà Ủy ban quản lý bầu cử trung ương không thể lập được danh sách người dân tham gia bỏ phiếu toàn dân.



Chánh Văn phòng Im chỉ ra rằng do luật bị mất hiệu lực từ năm 2016 mà trong vòng hai năm ba tháng qua, Hàn Quốc đã không thể tiến hành bỏ phiếu toàn dân, cướp đi quyền bỏ phiếu của người dân. Điều này khiến Chính phủ không thể trực tiếp hỏi ý kiến của người dân về việc sửa đổi Hiến pháp hay về các chính sách quan trọng có liên quan tới an nguy quốc gia. Tình hình này gây ra tổn hại nghiêm trọng tới chủ nghĩa dân chủ trực tiếp vốn được bảo đảm trong Hiến pháp, thách thức các quyền lợi được quy định trong Hiến pháp của người dân. Vậy nhưng Quốc hội lại lơ là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi không khắc phục tình trạng trên.



Chính giới đã đề xuất nhiều phương án sửa đổi Luật bỏ phiếu toàn dân, nhưng thậm chí còn chưa tiến hành hành thảo luận. Theo Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống, trước khi tiến hành sửa đổi Hiến pháp cần phải xúc tiến sửa đổi Luật bỏ phiếu toàn dân. Phủ Tổng thống đề nghị Quốc hội nhanh chóng sửa đổi luật này trong phiên họp bất thường tháng 4 để khôi phục quyền lợi của người dân, thể hiện quyết tâm sửa đổi Hiến pháp.



Tổng thống Moon Jae-in trong tuần này dự kiến cũng sẽ gửi thư tới Quốc hội hối thúc sửa đổi Luật bỏ phiếu toàn dân.



Một quan chức Phủ Tổng thống cho biết để có thể tiến hành bỏ phiếu toàn dân về việc sửa đổi Hiến pháp song song với cuộc bầu cử địa phương tháng 6 tới thì thời hạn để sửa đổi luật là ngày 23/4 này.