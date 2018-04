Seoul và Bình Nhưỡng họp cấp chuyên viên chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh

Cuộc họp cấp chuyên viên liên Triều thảo luận về vấn đề nghi thức, đảm bảo an ninh và truyền thông báo chí cho Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đã diễn ra trong bốn tiếng đồng hồ vào hôm thứ Năm (5/4) tại Ngôi nhà Hòa bình ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Nam.



Tham dự cuộc họp cùng ngày, phía Hàn Quốc có Phó Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) Kim Sang-gyun làm trưởng đoàn cùng bốn quan chức Phủ Tổng thống. Phía miền Bắc có sáu người, trong đó có Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Chang-son.



Trước buổi họp, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ thảo luận một cách đầy đủ với phía Bắc Triều Tiên về các hạng mục cụ thể theo từng lĩnh vực để tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018. Do đây là cuộc họp kín nên mọi hoạt động ghi hình đều bị cấm.



Được biết, đại diện các bên đã thảo luận về các lịch trình cụ thể của hội nghị thượng đỉnh và vấn đề đảm bảo an ninh, như việc Chủ tịch đảng Lao động Kim Jong-un vượt qua đường ranh giới quân sự liên Triều (MDL) để di chuyển tới Ngôi nhà Hòa bình, nơi diễn ra hội nghị, thời điểm và phương thức gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo, thời gian hội nghị, tiệc chiêu đãi. Có ý kiến phỏng đoán hai bên còn thảo luận về quy mô đoàn phóng viên tác nghiệp về hội nghị thượng đỉnh và phạm vi truyền hình trực tiếp.



Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục gặp gỡ để thảo luận chi tiết về vấn đề đảm bảo an ninh và truyền thông cho Hội nghị thượng đỉnh, song không tiết lộ cụ thể bao nhiêu cuộc họp trong thời gian tới. Trong hai lần Hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào năm 2000 và 2007, hai miền cũng đã nhiều lần tổ chức họp cấp chuyên viên để chuẩn bị.



Trước đó, trong cuộc hội đàm cấp cao liên Triều vào cuối tháng 3, hai bên nhất trí tổ chức cuộc họp trên vào hôm 4/4. Tuy nhiên vào hôm 3/4, Bắc Triều Tiên đã đề nghị lùi cuộc họp sang ngày 5/4. Chính phủ cho biết cuộc họp cấp chuyên viên tiếp theo vào hôm 7/4 tới thảo luận về vấn đề thiết lập đường dây nóng giữa hai nhà lãnh đạo cũng sẽ được diễn ra dưới hình thức họp kín.