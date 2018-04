Hàn Quốc đứng thứ 15 thế giới về quy mô viện trợ ODA năm 2017

Văn phòng điều phối Nhà nước Hàn Quốc cho biết quy mô viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Hàn Quốc trong năm 2017 đạt 2,2 tỷ USD, đứng thứ 15 thế giới, tăng thêm một bậc so với năm 2016.



Nội dung này được căn cứ theo kết quả thống kê sơ bộ của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) về quy mô viện trợ ODA năm 2017 của các nước thành viên thuộc Ủy ban Hỗ trợ phát triển (DAC) được công bố vào hôm 9/4.



Quy mô viện trợ phát triển chính thức của Hàn Quốc trong năm ngoái giảm 1,8% so với mức 2,25% trong năm 2016. Nếu không tính ảnh hưởng từ biến động tỷ giá hối đoái và tăng giá tiêu dùng thì mức giảm thực tế là 6,5%. Trong đó, viện trợ song phương đạt 1,62 tỷ USD, tăng 4,5%, viện trợ đa phương thông qua các tổ chức quốc tế giảm 590 triệu USD, tức 15,9%. Đó là do trong năm 2016, Hàn Quốc đã hai lần góp vốn cho Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) theo kế hoạch, nhưng chỉ góp một lần trong năm 2017.



Xét theo khu vực, quy mô viện trợ cho các quốc gia châu Á chiếm tỷ lệ 50,2%, châu Phi là 24,4% và Trung Nam Mỹ là 10,7%.



Tuy nhiên, tỷ lệ viện trợ ODA trên Tổng thu nhập quốc dân (GNI), con số cho thấy quy mô viện trợ xét trên quy mô kinh tế, đạt 0,14%, giảm 0,02% so với năm 2016 (0,16%). Quy mô viện trợ ODA của toàn bộ các nước thành viên Ủy ban Hỗ trợ phát triển là 146,6 tỷ USD, tăng 1,1% so với năm ngoái. Nhưng nếu loại bỏ tác động từ lạm phát và biến động tỷ giá thì quy mô này lại giảm 0,6%.



Trong số các nước thành viên, có 14 nước có quy mô viện trợ ODA tăng, 15 nước có quy mô viện trợ giảm. Năm nước đứng đầu về quy mô viện trợ ODA là Mỹ, Đức, Anh, Nhật Bản, Pháp.