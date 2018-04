Chính giới công kích nghi ngờ xoay quanh Giám đốc Cơ quan giám sát tài chính

Chính giới Hàn Quốc nhiều ngày nay đang liên tục công kích lẫn nhau về nghi ngờ liên quan đến Giám đốc Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) Kim Ki-sik.



Đảng đối lập Hàn Quốc tự do cho biết nối tiếp nghi ngờ về việc đi công tác nước ngoài với mục đích du lịch dưới thời làm nghị sĩ Quốc hội khóa XIX, ông Kim Ki-sik còn có vấn đề trong việc sử dụng quỹ chính trị.



Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Kim Sung-tae đưa ra nghi ngờ ông này đã rửa tiền hàng chục triệu won quỹ chính trị dựa theo báo cáo kế toán quỹ chính trị Quốc hội khóa XIX liên quan tới ông Kim.



Đảng Tương lai chính nghĩa, đảng đã tố giác ông Kim lên Viện Kiểm sát vào hôm 10/4, chỉ trích Phủ Tổng thống đang bao che cho ông Kim, đi ngược lại với chính sách diệt trừ tận gốc tiêu cực. Đảng này hối thúc Viện Kiểm sát tiến hành điều tra một cách công bằng, nhanh chóng.



Đảng Dân chủ hòa bình cũng chỉ trích Giám đốc Kim, yêu cầu ông này phải từ chức.



Trong khi đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cho rằng việc chính giới chỉ trích quá đà đối với ông Kim Ki-sik là hành vi gây tổn hại nhân cách trong khi những nghi ngờ về ông này vẫn chưa được kiểm chứng.



Ngoài ra, đảng cầm quyền cho rằng việc phe đối lập nhắm vào nghi ngờ ông Kim đi công tác nước ngoài với nữ thư ký là âm mưu nhằm liên hệ vụ việc này với phong trào Me too (tôi cũng vậy). Đây là phong trào giúp những nạn nhân bị lạm dụng tình dục vượt qua sợ hãi để tố cáo kẻ đã xâm hại mình xuất phát từ các nước Tây.



Phủ Tổng thống xác nhận ông này đã nhận được sự phê duyệt của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc trước khi đi công tác nước ngoài vào tháng 5 năm 2016, khẳng định vẫn giữ nguyên lập trường về vụ việc này.



Về phần mình, ông Kim cho rằng những đòn công kích nhắm vào mình là một hành vi ác ý, không thể chấp nhận.



Do tranh cãi về vấn đề này, lịch trình phiên họp Quốc hội bất thường tháng 4 vẫn đang bị đình trệ suốt mười ngày nay, trong đó phiên chất vấn Chính phủ đã không thể diễn ra. Phiên chất vấn lẽ ra phải được diễn ra từ ngày 10/4 và được dự kiến kéo dài ba ngày.