Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Năm (12/4) đã mở cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ, quyết định đóng băng lãi suất cơ bản ở mức 1,5%/năm. Như vậy là BOK đã duy trì mức lãi suất thấp kỷ lục này ba tháng liên tiếp sau khi hạ lãi suất cơ bản thêm 0,25% vào hồi tháng 11 năm ngoái.



Đây là cuộc họp đầu tiên của Ủy ban chính sách tiền tệ kể từ sau khi Thống đốc BOK được gia hạn nhiệm kỳ, cũng là buổi họp đầu tiên kể từ sau khi lãi suất Mỹ bắt đầu cao hơn Hàn Quốc do Cục dự trữ liên bang Mỹ nâng lãi suất chính sách vào tháng trước.



Việc BOK giữ nguyên lãi suất đã được dự đoán từ trước. Mặc dù kinh tế Hàn Quốc được dự đoán tăng trưởng 3% trong năm nay nhưng vẫn bị coi là chưa đủ để nâng lãi suất. Giá tiêu dùng trong quý I năm nay tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất kể từ sau quý III năm 2016, thấp hơn triển vọng nửa đầu năm là 1,5% của BOK. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng hồi phục của tiêu dùng nội địa đang chững lại.



Thêm vào đó là cú sốc từ tuyển dụng. Trong tháng 3, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong vòng 17 năm qua (xét riêng trong tháng 3), lao động có việc làm chỉ tăng 112.000 người. Ngoài ra còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn khác có thể tác động tới nền kinh tế trong thời gian tới. Đặc biệt, thị trường đang ngày càng bất an về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể tác động lớn tới xuất khẩu của Hàn Quốc.



Một số yếu tố khác là việc Mỹ đang gây sức ép với Hàn Quốc về việc nâng giá đồng won và dự đoán Washington đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất khiến chênh lệch lãi suất giữa hai nước ngày một lớn hơn. Điều này về lâu dài sẽ có thể là yếu tố rủi ro khiến các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi Hàn Quốc. Bên cạnh đó, vấn đề nợ hộ gia đình cũng là "ngòi nổ" đối với nền kinh tế Hàn Quốc.