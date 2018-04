Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc thăm Washington

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong sẽ có cuộc gặp với tân Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng James Bolton tại Washington vào hôm 12/4 (theo giờ địa phương).



Người phát ngôn Phủ Tổng thống Kim Eui-kyom hôm thứ Năm (12/4) cho biết ông Chung đã tới Nhà Trắng để thảo luận sơ bộ với phía Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC) và sẽ có cuộc gặp với ông Bolton vào ngày mai.



Một quan chức chủ chốt Phủ Tổng thống cho biết mục đích chuyến thăm Washington lần này của ông Chung Eui-yong là nhằm trao đổi ý kiến trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều, thảo luận về phương án đối phó Hàn-Mỹ



Trước đó, tham dự cuộc họp của Ủy ban chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh vào hôm 11/4, Tổng thống Moon Jae-in đã chỉ thị Bộ Ngoại giao hợp tác chặt chẽ với Văn phòng an ninh quốc gia. Về điều này, quan chức trên cho biết sau khi ông Bolton được bổ nhiệm chính thức, Bộ trưởng Ngoại giao Kang Kyung-hwa dự kiến cũng sẽ bắt đầu vai trò của mình trong quá trình thảo luận Hàn-Mỹ.



Liên quan tới thời gian tổ chức hội đàm cấp cao liên Triều, quan chức này cho biết hai miền Nam-Bắc vẫn đang thảo luận về ngày tháng tổ chức. Lịch trình các cuộc họp cấp chuyên viên cũng chưa được quyết định.