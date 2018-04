Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc lần đầu họp với tân Cố vấn an ninh Nhà Trắng

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong đang trong chuyến thăm Mỹ đã có cuộc hội đàm với tân Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton vào hôm 12/4 (theo giờ địa phương).



Ông Chung cho biết đây là một cuộc gặp rất hữu ích trong bối cảnh việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều là rất quan trọng.



Chánh Văn phòng đã không đề cập những trao đổi cụ thể giữa hai bên về địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều và phương án phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.



Cuộc gặp lần này mang tính chất "chào hỏi" để thiết lập "đường dây nóng" với tân Cố vấn Bolton, một người được cho là theo đường lối cứng rắn đối với miền Bắc.



Trong bối cảnh bán đảo Hàn Quốc đang đứng trước những sự kiện trọng đại, như Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, việc những người đứng đầu về an ninh Hàn-Mỹ thiết lập sự tin tưởng, phối hợp lẫn nhau ngày một quan trọng hơn.



Mặt khác, Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi cũng đang trong chuyến thăm Mỹ nhưng cuộc hội đàm người đứng đầu an ninh ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đã không được tổ chức.