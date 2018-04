Tổng thống cam kết làm sáng tỏ thảm họa chìm tàu Sewol

Vào hôm 15/4, một ngày trước lễ tưởng niệm bốn năm thảm họa chìm tàu Sewol, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đăng tải trên trang cá nhân mạng xã hội của mình, cam kết sẽ làm sáng tỏ hoàn toàn về tai nạn thảm khốc này trước gia quyến các nạn nhân và người dân. Ông Moon cho biết Ủy ban điều tra thân tàu Sewol và Ủy ban điều tra đặc biệt về thảm họa tàu Sewol sẽ truy cứu tới cùng sự thật về thảm họa này.



Tổng thống khẳng định các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tìm kiếm hài cốt của các nạn nhân xấu số, nỗ lực tới cùng để tìm kiếm trong thân tàu Sewol nay đã được trục vớt và dựng đứng.



Tổng thống Moon nhấn mạnh toàn thể người dân Hàn Quốc đều đang chia sẻ nỗi đau cùng với gia quyến các nạn nhân. Sau thảm họa chìm tàu này, tất cả người dân Hàn Quốc đều đã thay đổi về nhận thức, coi tính mạng con người là giá trị ưu tiên hàng đầu, đồng cảm với nỗi đau của những người bên cạnh mình. Đặc biệt, cuộc biểu tình thắp nến yêu cầu cựu Tổng thống Park Geun-hye từ chức cũng bắt nguồn từ thảm họa chìm tàu Sewol.



Tiếp đó, Tổng thống nhấn mạnh Công viên An toàn tính mạng 16/4 không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng là tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm họa chìm tàu Sewol mà còn mang ước nguyện của Hàn Quốc về an toàn và bảo vệ tính mạng con người. Chính phủ sẽ thu thập ý kiến của gia quyến các nạn nhân và dư luận để có thể đưa tàu khách Sewol trở thành một nơi mang ý nghĩa tương tự.



Tổng thống cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho người dân Hàn Quốc. Ông khẳng định sẽ luôn ghi nhớ thảm họa chìm tàu Sewol và thực hiện đúng cam kết là tạo ra một đất nước Hàn Quốc an toàn.



Cuối cùng, Tổng thống gửi lời an ủi tới nỗi đau không bao giờ nguôi của gia quyến các nạn nhân, hy vọng những ông bố, bà mẹ của các em học sinh đã thiệt mạng trong thảm họa chìm tàu sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, biến những giọt nước mắt đau thương thành nụ cười.