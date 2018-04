Đảng Dân chủ đồng hành hôm thứ Hai (16/4) đã khai trừ hai thành viên của đảng này bị cho là dính líu tới vụ đăng tải các bình luận nói xấu Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in lên mạng internet. Ngoài ra, đảng này quyết định thành lập một nhóm điều tra vụ việc để lập đối sách trên phương diện đảng.



Đã có ba người bị bắt giữ vì nghi ngờ đăng tải các bình luận chỉ trích Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in lên mạng internet vào hồi tháng 1 vừa qua, trong đó thủ phạm chính là một người họ Kim (49 tuổi), lấy tên tài khoản trên mạng là "Druking". Cả ba người này đều được xác định là đảng viên của đảng Dân chủ đồng hành.



Vào hôm 14/4 vừa qua, một số hãng truyền thông trong nước đưa tin trong thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống, đảng viên họ Kim này đã tiếp cận với nghị sĩ Kim Kyung-soo của đảng Dân chủ đồng hành, một nhân vật thân cận với Tổng thống Moon Jae-in.



Tuy nhiên ngay sau đó, nghị sĩ Kim Kyung-soo đã mở một buổi họp báo cho biết đảng viên họ Kim nói trên đã tự ý tiến hành các hoạt động quảng bá cho ứng cử viên Tổng thống Moon Jae-in trong thời gian bầu cử Tổng thống, rồi tới nhờ ông bổ nhiệm làm Tổng lãnh sự tại Osaka một cách vô lý, nên sau đó đã bị ông từ chối. Bất mãn vì bị khước từ, người này đã sử dụng phần mềm máy tính trái phép mang tên "Macro program" để tăng lượt "like" ảo cho bình luận chỉ trích Chính phủ đương nhiệm một cách ác ý.



Macro là một chương trình lặp lại một thao tác chỉ định trước thành nhiều lần chỉ cần một lần nhập. Ví dụ như nếu thiết lập trước là nhấp chuột liên tục vào một nút nhất định trong một trang mạng internet thì chương trình đó sẽ lặp lại liên tục việc nhấp chuột cho tới khi nào lệnh kết thúc.



Chương trình này được sử dụng chủ yếu khi người dùng cần nhiều lượt nhấp chuột hoặc nhấp chuột nhanh trong thời gian nhất định, với mục đích như mua vé chợ đen các buổi biểu diễn của các ca sĩ nổi tiếng, hoặc đăng ký môn học ở các trường đại học, lên cấp độ cho các nhân vật trong trò chơi điện tử. Vì những mục đích này mà chương trình trên từng nhiều lần gây tranh cãi về tính công bằng.



Nghị sĩ Kim khẳng định bản thân mình không có lý do gì để chỉ trích Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Trước đó, Viện Kiểm sát đã tiến hành điều tra vụ việc theo tố giác từ đảng Dân chủ đồng hành, giữa chừng lại xuất hiện tên của nghị sĩ Kim Kyung-soo, khiến các đảng đối lập quay sang công kích đảng cầm quyền.



Về phần mình, đảng Dân chủ đồng hành cho rằng đảng này cũng là một "nạn nhân" chịu tổn thất từ sai phạm của một số đảng viên, đề nghị Viện Kiểm sát điều tra một cách cặn kẽ làm sáng tỏ sự thật. Ngoài ra, Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Choo Mi-ae bày tỏ lo ngại về những công kích chính trị thấp kém nghiêm trọng của các đảng đối lập.



Ngược lại, ba đảng đối lập đang gây sức ép với đảng cầm quyền, yêu cầu đảng này phải làm sáng tỏ sự thật, cho rằng cần phải để công tố viên đặc biệt tiến hành điều tra.



Đảng Hàn Quốc tự do đề xuất bốn đảng đối lập nhóm họp để cùng phối hợp về vấn đề sửa đổi Hiến pháp, vụ bê bối đăng tải bình luận của đảng viên đảng Dân chủ đồng hành và vụ nghi ngờ Giám đốc Cơ quan giám sát tài chính (FSS) Kim Ki-sik đi công tác nước ngoài với mục đích du lịch thời làm nghị sĩ Quốc hội.



Đồng Chủ tịch đảng Tương lai chính nghĩa Yoo Seung-min cho rằng điểm mấu chốt trong vụ việc này là phải làm sáng tỏ liệu ứng cử viên Tổng thống Moon Jae-in có giao dịch ngầm nào với đảng viên họ Kim nói trên trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm ngoái hay không.



Đại diện đảng Hòa bình dân chủ Jang Byung-hwan cho rằng cần phải làm rõ việc đảng Dân chủ đồng hành đã biết được vấn đề trên, hoặc đã tiến hành một cách có tổ chức hay không để xử phạt thật nghiêm người có trách nhiệm.

Do những mâu thuẫn trên, đảng Hàn Quốc tự do đã không tham dự cuộc họp định kỳ giữa Chủ tịch Quốc hội và Đại diện các đảng. Chính giới vẫn chưa nhất trí được về việc bình thường hóa lịch trình phiên họp Quốc hội bất thường tháng 4.