Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm thứ Ba (17/4) cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã chấp thuận đơn xin từ chức của Giám đốc Cơ quan giám sát tài chính (FSS) Kim Ki-sik.



Vào hôm 16/4, ông Kim Ki-sik đã trình đơn từ chức lên Tổng thống Moon Jae-in ngay sau khi Ủy ban quản lý bầu cử trung ương kết luận việc ông này từng ủng hộ khoản tiền quỹ chính trị lên tới 50 triệu won (46.737 USD) thời làm nghị sĩ là vi phạm Luật bầu cử công chức Nhà nước.



Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cho biết đảng này tôn trọng kết luận của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương, và lấy làm tiếc về việc ông Kim Ki-sik xin từ chức. Mặt khác, đảng này đề xuất điều tra toàn bộ đối với các chuyến công tác nước ngoài bằng nguồn tài trợ của các cơ quan do Quốc hội giám sát và chi tiêu quỹ chính trị của các nghị sĩ, đồng thời hối thúc các đảng đối lập phối hợp cải thiện chế độ liên quan.



Ngược lại đảng đối lập Hàn Quốc tự do cho rằng cần phải tiến hành điều tra nghiêm khắc về vi phạm của ông Kim Ki-sik. Theo đảng này, trước khi ông Kim Ki-sik tài trợ số tiền 50 triệu won (46.737 USD) cho nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành có tên "Vì một tương lai tốt đẹp hơn", ông này đã hỏi ý kiến của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương, và đã được ủy ban này trả lời việc tài trợ là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, ông Kim khi đó vẫn tài trợ số tiền trên.



Đảng Hàn Quốc tự do chỉ ra rằng Cố vấn phụ trách các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống Cho Kuk đã thất bại về mặt kiểm chứng nhân sự đối với ông Kim Ki-sik, yêu cầu ông này từ chức và Tổng thống Moon Jae-in phải đứng ra xin lỗi người dân.



Đảng Tương lai chính nghĩa cho rằng Tổng thống phải bãi nhiệm ông Kim Ki-sik chứ không phải là chấp thuận đơn từ chức của ông này, yêu cầu Tổng thống xin lỗi và thay thế các vị trí Cố vấn phụ trách các vấn đề dân sinh, Cố vấn nhân sự, Cố vấn kinh tế.



Đảng Công lý lấy làm tiếc về việc ông Kim Ki-sik xin từ chức khi xét tới quyết tâm cải cách tài chính của ông này. Đồng thời, đảng này yêu cầu Phủ Tổng thống xem xét lại toàn bộ bộ máy nhân sự sau một loạt thất bại liên tiếp, coi vụ việc trên là cơ hội để tự kiểm điểm và đổi mới.