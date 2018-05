Quốc hội Hàn Quốc hôm thứ Hai (21/5) đã mở phiên họp toàn thể và thông qua dự thảo ngân sách bổ sung và dự luật bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra vụ cựu đảng viên đảng Dân chủ đồng hành đăng tải các bình luận chỉ trích Chính phủ lên mạng internet.



Ủy ban Pháp chế và tư pháp thuộc Quốc hội sáng cùng ngày đã thông qua dự thảo bổ nhiệm công tố viên đặc biệt. Trong số 249 nghị sĩ đương nhiệm tham gia bỏ phiếu, có 183 người bỏ phiếu tán thành, 43 người bỏ phiếu phản đối và 23 người bỏ phiếu trắng.



Theo đó, Nhóm công tố viên đặc biệt đầu tiên dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in sẽ được thành lập với quy mô 87 người, trong đó có một công tố viên đặc biệt, ba trợ lý công tố viên đặc biệt, 13 công tố viên do Viện Kiểm sát chỉ định. Nhóm sẽ tiến hành điều tra về vụ bê bối cựu đảng viên đảng Dân chủ đồng hành trong vòng 60 ngày, có thể gia hạn một lần 30 ngày, tức tối đa 90 ngày.



Cùng với đó, Quốc hội đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung năm 2018 có quy mô 3.830 tỷ won (3,54 tỷ USD), giảm 20 tỷ won (18,48 triệu USD) so với quy mô dự thảo ban đầu mà Chính phủ trình lên vào hôm 6/4 trước đó.



Mặt khác, vào sáng cùng ngày, Quốc hội cũng đã phủ quyết dự thảo đồng ý bắt giữ hai nghị sĩ của đảng Hàn Quốc tự do là Yeom Dong-yeol và Hong Moon-jong.



Trong số 275 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu kín về dự thảo đồng ý bắt giữ nghị sĩ Hong, có 129 nghị sĩ bỏ phiếu tán thành, 141 nghị sĩ bỏ phiếu phản đối, hai người bỏ phiếu trắng và ba phiếu không có hiệu lực.



Dự thảo đồng ý bắt giữ nghị sĩ Yeom có 98 người bỏ phiếu tán thành, 172 người bỏ phiếu phản đối, 1 người bỏ phiếu trắng và 4 phiếu không có hiệu lực.



Trước đó, Bộ Tư pháp đã đệ trình Quốc hội dự thảo đồng ý bắt giam nghị sĩ Hong do nghi ngờ chiếm đoạt 1,9 tỷ won khoản đóng góp cho một quỹ giáo dục tư nhân do ông này làm chủ tịch, và nghị sĩ Yeom với nghi ngờ gây sức ép để Kangwon Land, một sòng bạc do nhà nước quản lý, tuyển dụng người quen của mình một cách bất chính.

[Photo : KBS News]