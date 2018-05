Đoàn phóng viên của bốn nước là Mỹ, Anh, Trung Quốc và Nga sáng hôm thứ Ba (22/5) đã lên chuyên cơ của hãng hàng không Koryo miền Bắc để bay từ Bắc Kinh, Trung Quốc, tới Bắc Triều Tiên.



Chuyên cơ này dự kiến rời Bắc Kinh vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày theo giờ Hàn Quốc, nhưng đã cất cánh muộn hơn 50 phút so với dự kiến.



Các phóng viên quốc tế đã bay thẳng tới thành phố Wonsan, nơi chính quyền miền Bắc sắp xếp sẵn nơi ăn nghỉ và trung tâm báo chí.



Trong khi đó, tám phóng viên của Hàn Quốc đã tới Bắc Kinh vào hôm 21/5 nhưng không thể lên chuyên cơ tới miền Bắc do không được Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc cấp visa.



Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đã hỏi vấn đề này với phía miền Bắc thông qua Văn phòng liên lạc Bàn Môn Điếm nhưng chỉ nhận được câu trả lời là "chưa nhận được chỉ thị". Quan chức này cho rằng các phóng viên miền Nam sẽ khó sang thăm Bắc Triều Tiên.



Đoàn phóng viên Hàn Quốc dự định tới miền Bắc đã thảo luận với các cơ quan hữu quan về tình hình trên và quyết định quay trở về nước. Chính phủ và đoàn phóng viên sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để thăm dò tiếp khả năng có thể sang thăm Bắc Triều Tiên hay không.



Trước đó, vào hôm 15/5, Bắc Triều Tiên đã gửi điện cho phía miền Nam với nội dung mời mỗi hãng tin và đài truyền hình Hàn Quốc cử bốn phóng viên tới đưa tin về sự kiện nước này phá dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamggyong), dự kiến diễn ra từ ngày 23/5 tới ngày 25/5 tới đây. Tuy nhiên sau đó, nước này liên tiếp từ chối nhận danh sách đoàn phóng viên miền Nam mà không đưa ra lý do cụ thể.



