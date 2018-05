"99,9% Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch"

Phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ vẫn diễn ra theo dự kiến bất chấp cục diện xấu đi trên bán đảo Hàn Quốc do Bình Nhưỡng liên tiếp chỉ trích Seoul và Washington trong thời gian gần đây. Đồng thời, Phủ Tổng thống đang nỗ lực để hiểu rõ hình hình xét theo lập trường của miền Bắc.



Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong, người tháp tùng Tổng thống Moon Jae-in trong chuyến thăm Mỹ để dự Hội nghị thượng đỉnh song phương, hôm 21/5 nhận định 99,9% Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ được diễn ra theo đúng dự kiến là vào ngày 12/6 tại Singapore. Tuy nhiên, các bên liên quan vẫn đang nỗ lực đối phó với mọi khả năng có thể xảy ra.



Ông Chung cho biết mục đích của cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in với người đồng cấp Mỹ Donald Trump là trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn về biện pháp đối phó với tình hình sắp tới. Do vậy, hai nhà lãnh đạo quyết định chỉ họp riêng mà không có các nhân sự tháp tùng tham dự, khác với phương thức tiến hành hội nghị thượng đỉnh trước đó. Các thành viên tháp tùng sẽ tham gia bữa tiệc trưa kiêm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ mở rộng tổ chức sau đó.



Về nghị sự của hội nghị thượng đỉnh, ông Chung cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi ý kiến và thảo luận về phương án xúc tiến tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới, phương án để các bên đạt được một thỏa thuận quan trọng và đề ra được các biện pháp thực thi thỏa thuận đó.





[Photo : YONHAP News]