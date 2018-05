Quốc hội Hàn Quốc hôm thứ Hai (28/5) đã mở phiên họp toàn thể cuối cùng trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa XX, nhưng đã không thông qua được dự thảo nghị quyết ủng hộ Tuyên bố Bàn Môn Điếm được lãnh đạo hai miền Nam-Bắc nhất trí trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4.



Nội dung này được đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành thông báo với báo giới vào chiều cùng ngày.



Có vẻ như kế hoạch thông qua dự thảo này bị sụp đổ do vấp phải sự phản đối của đảng đối lập Hàn Quốc tự do, cho rằng cần phải làm rõ nội dung giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên trong dự thảo.



Do đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cùng ba đảng đối lập là đảng Tương lai chính nghĩa, đảng Dân chủ hòa bình và đảng Công lý đều bày tỏ lập trường tán thành, dự thảo đã vẫn có thể được thông qua khi tiến hành biểu quyết. Tuy nhiên, Quốc hội cho rằng dự thảo này mang tính chất thể hiện sự ủng hộ của chính giới nói chung đối với Tuyên bố Bàn Môn Điếm nên việc thông qua dự thảo trong khi vẫn còn bất đồng ý kiến là không hợp lý, và cuối cùng đã quyết định không thông qua dự thảo.



Ban lãnh đạo các đảng đã nhóm họp từ sáng cùng ngày để thảo luận ý kiến về dự thảo trên nhưng không đưa ra được kết luận do không thu hẹp được bất đồng ý kiến.

[Photo : YONHAP News]