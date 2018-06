Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ gặp mặt trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo hôm 2/6 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ James Mattis bên lề Hội nghị an ninh châu Á. Tại đây, hai bên đã thảo luận về biện pháp đối phó với những diễn biến chính trị và an ninh trên báo đảo Hàn Quốc, phương án hợp tác quân sự Hàn-Mỹ và tái xác nhận quan hệ đồng minh song phương vững chắc.



Trả lời các phóng viên, Bộ trưởng Mattis bày tỏ mãn nguyện về kết quả cuộc gặp với Bộ trưởng Song.



Trước khi bắt đầu cuộc họp, ông James Mattis cho biết vấn đề lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc không phải là vấn đề có thể thương lượng tại Hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ, do đó chắc chắn sẽ không được đưa vào chủ đề nghị sự của hội đàm. Ông cũng khẳng định Washington sẽ nỗ lực hết mình để hướng tới phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.



Bộ trưởng Song Young-moo cũng nói vấn đề quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc là vấn đề riêng biệt với vấn đề Bắc Triều Tiên. Ông cho biết Seoul hoàn toàn chấp nhận sự khác biệt giữa hai miền Nam-Bắc, không theo đuổi việc thống nhất đất nước một cách không tự nhiên hay kỳ vọng vào sự sụp đổ thể chế của Bắc Triều Tiên.

