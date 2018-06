Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ được diễn ra tại khách sạn Capella, đảo Sentosa, Singapore

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders hôm 5/6 (theo giờ địa phương) đã công bố trên tài khoản cá nhân trang mạng xã hội Twitter địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6 là khách sạn Capella trên đảo Sentosa của Singapore. Bà Sanders cũng bày tỏ cảm ơn sự nghênh tiếp của phía tổ chức là Chính phủ Singapore.



Khách sạn Capella là nơi phái đoàn cấp chuyên viêncủa Mỹ lưu lại khi tới Singapore để đàm phán với phái đoàn Bắc Triều Tiên về vấnđề nghi thức và đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh.



Trong thời gian qua, truyền thông đảo quốc sư tử và nước ngoài phỏng đoán có thể Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ được diễn ra tại một trong hai nơi là khách sạn Capella hoặc khách sạn Shangri-La ở trung tâm Singapore, nơi còn lại sẽ được sử dụng làm nơi nghỉ cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.



Khách sạn Capella được phân tích là có thế mạnh về mặt an ninh hơn. Khách sạn này nằm biệt lập trên đảo Sentosa, hòn đảo được nối với đất liền bằng cây cầu dài 700m, cáp treo và tàu một ray (monorail), rất hiệu quả để kiểm soát an ninh với bên ngoài.



Đài CNN của Mỹ hôm 5/6 (theo giờ địa phương) dẫn lời một số nguồn tin cho biết trong cuộc họp chuyên viên Mỹ-Triều diễn ra tại Singapore, các quan chức miền Bắc đặc biệt quan tâm tới vấn đề đảm bảo an ninh. Việc khách sạn Capella trên đảo Sentosa được chọn làm địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh song phương đã phản ánh ý kiến của phía miền Bắc trong quá trình đàm phán giữa hai nước.



Mặt khác, công viên giải trí Universal Studio gần khách sạn Capella đã được Chính phủ Singapore chỉ định là "Khu vực đặc biệt" và tăng cường các biện pháp kiểm tra an ninh.

[Photo : YONHAP News]