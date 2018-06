Đảng Dân chủ đồng hành giành thế áp đảo trong cuộc chạy đua 17 chức thị trưởng, tỉnh trưởng

Theo kết quả thăm dò ý kiến do ba đài truyền hình lớn của Hàn Quốc tiến hành, trong đó có Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành hiện đang đứng vị trí thứ nhất trong 14 trên 17 cuộc chạy đua giành chức thị trưởng, tỉnh trưởng trên toàn quốc.



Tại Seoul, ứng cử viên Park Won-soon của đảng Dân chủ đồng hành đang giành được tỷ lệ ủng hộ lên tới gần 50%, vượt xa ứng cử viên Kim Moon-soo của đảng Hàn Quốc tự do là 13,6% và Ahn Cheol-soo của đảng Tương lai chính nghĩa là 10,7%.



Tại tỉnh Gyeonggi, ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng Dân chủ đồng hành có tỷ lệ ủng hộ đạt 48,6%, cao hơn nhiều so với người đứng thứ hai là ứng cử viên Nam Kyung-pil của đảng Hàn Quốc tự do là 19,4%.



Ứng cử viên Park Nam-choon đảng cầm quyền đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua chức Thị trưởng thành phố Incheon với tỷ lệ ủng hộ đạt 40,6%, cao gấp đôi người đứng thứ hai là ứng cử viên Yoo Jeong-bok của đảng Hàn Quốc tự do.



Các ứng cử viên của đảng Dân chủ đồng hành đều giành được tỷ lệ ủng hộ áp đảo trên 40% đến 50%, có nơi trên 60% trong cuộc chạy đua chức thị trưởng, tỉnh trưởng tại thành phố Daejeon, tỉnh Nam Chungcheong, Bắc Chungcheong, thành phố Sejong, tỉnh Gangwon, thành phố Busan, Ulsan, tỉnh Nam Gyeongsang, thành phố Gwangju và tỉnh Nam Jeolla, Bắc Jeolla.



Tại thành phố Daegu, ứng cử viên Kwon Yeong-jin của đảng Hàn Quốc tự do đang giành được 28,3% tỷ lệ ủng hộ của cử tri, trong khi ứng cử viên Im Dae-yoon của đảng Dân chủ đồng hành giành được 26,4% tỷ lệ ủng hộ. Hai ứng cử viên này đang ngang bằng nhau xét trong khoảng sai số.



Ở tỉnh Bắc Gyeongsang, ứng cử viên Lee Cheol-woo của đảng Hàn Quốc tự do đang dẫn trước với tỷ lệ ủng hộ 29,4%, trong khi ứng cử viên của đảng Dân chủ đồng hành Oh Joong-ki đạt 21,8%. Tuy nhiên, có tới 45% cử tri khu vực này vẫn chưa quyết định bỏ phiếu cho ai.



Ở khu vực bầu cử tỉnh Jeju, ứng cử viên độc lập Won Hee-ryong đứng đầu với tỷ lệ ủng hộ đạt 39,3, đứng thứ hai là ứng cử viên Moon Dae-rim của đảng Dân chủ đồng hành.



Kết quả thăm dò trên do ba hãng truyền hình ủy thác cho các công ty thăm dò ý kiến là Công ty nghiên cứu thị trường quốc tế cộng đồng Kantar, Trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc và Công ty khảo sát ý kiến và nghiên cứu thị trường Hankook tiến hành theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại đối với 800 đến 1.000 nam nữ trên 19 tuổi ở mỗi khu vực, từ ngày 2/6 tới ngày 5/6 vừa qua. Kết quả thăm dò có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng từ 3,1% tới 3,5%.