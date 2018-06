Chính giới dốc toàn lực trước thềm bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung

Hai ngày trước thềm bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung 13/6, chính giới Hàn Quốc hôm thứ Hai (11/6) tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của cử tri tại các khu vực bầu cử chiến lược trên toàn quốc.



Ban lãnh đạo đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã tới khu vực tỉnh Nam Chungcheong, nơi ứng cử viên của đảng này đang ngang bằng về tỷ lệ ủng hộ với ứng cử viên của phe đối lập, tích cực kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri vẫn chưa quyết định về lá phiếu của mình.



Chủ tịch Ủy ban đối sách bầu cử của đảng này, bà Choo Mi-ae, lúc 11 giờ sáng đã tới thành phố Jinju, tỉnh Nam Gyeongsang, kêu gọi cử tri bầu ra một người có thể vực dậy nền kinh tế khu vực. Vào buổi chiều, bà Choo Mi-ae quay trở lại thủ đô Seoul, đến quanh khu vực quận Gangnam để kêu gọi sự ủng hộ của cử tri.



Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban đối sách bầu cử đảng Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo thay vì kêu gọi cử tri đã mở một cuộc họp phân tích tình hình. Đảng này nhận định tại những địa điểm có tỷ lệ bỏ phiếu sớm đạt trên 20%, tỷ lệ đi bỏ phiếu của cử tri ủng hộ đảng Hàn Quốc tự do ở mức cao. Trong thời gian còn lại, đảng này sẽ tập trung làm rõ các vấn đề về kinh tế với cử tri. Đồng Chủ tịch Ủy ban đối sách bầu cử của đảng này, ông Kim Sung-tae, cùng ngày đã tích cực kêu gọi sự ủng hộ của cử tri ở thủ đô Seoul.



Đảng Tương lai chính nghĩa đã mở một họp báo tại Quốc hội, chỉ trích Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in đang thỏa sức lộng hành mà không có ai đứng ra kiềm chế. Đảng này bác bỏ khả năng hợp nhất với đảng Hàn Quốc tự do sau cuộc bầu cử địa phương, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của cử tri.



Vào buổi chiều, ban lãnh đạo đảng này đã tỏa ra các khu vực Seoul và lân cận thủ đô, vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) và vùng Yeongnam (bao gồm các thành phố Busan, Daegu, Ulsan, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang) để kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho các ứng cử viên của đảng mình.



Đảng Hòa bình dân chủ tiếp tục kêu gọi cử tri tại tỉnh Nam và Bắc Jeolla, trong khi đảng Công lý từ sáng sớm cùng ngày đã tới ga Yeouido, Seoul để vận động cử tri bầu cho ứng cử viên của đảng này, sau đó tỏa đi khắp các khu vực bầu cử chiến lược trên toàn quốc.

[Photo : YONHAP News]