Nhận định của chính giới về kết quả bầu cử địa phương 13/6

Theo quy định, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung 13/6 bị cấm công bố từ hôm 7/6. Do vậy, các đảng cầm quyền và đối lập đã tự tiến hành các cuộc thăm dò dư luận để phân tích nội bộ về tình hình tranh cử và lên chiến lược thắng cử.



Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành nhận định đảng này đã chắc chắn giành thắng lợi ở ít nhất 14 trên 17 vị trí thị trưởng, tỉnh trưởng các tỉnh, thành trên toàn quốc. Trong ba nơi còn lại, ứng cử viên đảng này đang bị ứng cử viên của đảng đối lập Hàn Quốc tự do theo sát ở khu vực bầu cử thành phố Daegu, và có khả năng bị đánh bại vào phút cuối ở khu vực đảo Jeju.



Trong khi đó, đảng đối lập Hàn Quốc tự do đánh giá đảng này có thể "bảo vệ" được khu vực Busan, Ulsan, tỉnh Nam Gyeongsang, thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Theo kết quả thăm dò ý kiến tự tiến hành, đảng Hàn Quốc tự do đang quy tụ được tầng lớp cử tri bảo thủ ở các khu vực trên.



Ngoài ra, đảng này nhận định có khả năng giành thắng lợi ở khu vực tỉnh Gyeonggi, tỉnh Nam Chungcheong, nên đang tập trung kêu gọi lá phiếu của nhóm 40% cử tri vẫn chưa quyết định bầu cho ứng cử viên nào tại các khu vực này.



Đảng Tương lai chính nghĩa lên chiến lược kêu gọi cử tri tại khu vực Seoul, nơi ứng cử viên Ahn Cheol-soo của đảng này đang tranh cử chức Thị trưởng, kỳ vọng giành được nhiều phiếu nhất có thể.



Đảng Hòa bình dân chủ dự đoán sẽ giành được tám chức quận trưởng, huyện trưởng và số lượng tương đối thành viên hội đồng các quận, huyện ở vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla).



Đảng Công lý tập trung chiến lược tranh cử tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô, đặt mục tiêu xếp thứ nhất về tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng trong số các đảng đối lập tại khu vực này.

[Photo : KBS News]