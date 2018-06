Bắt đầu cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung 13/6

Cuộc bầu cử địa phương lần thứ VII và bầu cử Quốc hội bổ sung đã chính thức bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng hôm thứ Tư (13/6) tại 14.134 địa điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Thời gian bỏ phiếu sẽ kết thúc vào lúc 6 giờ tối cùng ngày.



Lần này, cử tri Hàn Quốc sẽ bầu ra 4.016 người gồm 17 tỉnh trưởng, thị trưởng, 17 giám đốc Sở giáo dục, và 226 quận trưởng, huyện trưởng, 824 ủy viên hội đồng tỉnh, thành phố, 2.927 ủy viên hội đồng quận, huyện, và 5 ủy viên giáo dục (đảo Jeju). Song song với cuộc bầu cử địa phương lần này, cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung cũng sẽ diễn ra tại 12 khu vực trên toàn Hàn Quốc.



Trong đợt bỏ phiếu sớm diễn ra vào ngày 8/6 và 9/6 trước đó, tỷ lệ bỏ phiếu sớm đạt 20,14%, mức cao thứ hai trong lịch sử. Do vậy, dư luận kỳ vọng tỷ lệ bỏ phiếu lần này sẽ đạt trên 60%.



Tỷ lệ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương lần thứ nhất năm 1995 từng đạt 68,4%, sau đó giảm dần xuống ngưỡng 50%.



Theo kết quả thăm dò ý kiến do chính giới tiến hành, ở một số khu vực bầu cử, có tới 40% cử tri vẫn chưa quyết định về lá phiếu của bản thân. Do vậy, tỷ lệ bỏ phiếu và quyết định của nhóm cử tri này được phân tích là sẽ ảnh hưởng lớn tới kết quả bầu cử.



Khác với đợt bỏ phiếu sớm, trong ngày bầu cử chính thức, cử tri chỉ được phép bỏ phiếu tại nơi đăng ký chứng minh thư. Để bỏ phiếu, cử tri phải mang theo các giấy tờ tùy thân có dán ảnh như chứng minh thư, bằng lái xe, hộ chiếu.



Tổng cộng cử tri sẽ điền vào bảy lá phiếu bầu ra các vị trí tỉnh trưởng, thị trưởng, giám đốc Sở giáo dục, người đứng đầu các quận, huyện, ủy viên hội đồng các tỉnh thành, quận, huyện. Đối với các khu vực tiến hành bầu cử Quốc hội bổ sung, cử tri sẽ điền thêm một lá phiếu nữa để bầu nghị sĩ.



Sau khi hết thời gian bỏ phiếu, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương sẽ niêm phong các hòm phiếu và chuyển về 254 địa điểm kiểm phiếu dưới sự hộ tống của các quan chức quản lý, giám sát bỏ phiếu và cảnh sát. Dự kiến, phần lớn kết quả sẽ có vào lúc 10 giờ 30 phút tối. Tuy nhiên, ở một số khu vực nơi các ứng cử viên rượt đuổi sát nút về số phiếu sẽ phải tới rạng sáng ngày 14/6 mới có kết quả.



Ba đài truyền hình lớn trong đó có Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) sẽ ủy thác cho các công ty thăm dò ý kiến là Công ty nghiên cứu thị trường quốc tế cộng đồng Kantar, Trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc và Công ty khảo sát ý kiến và nghiên cứu thị trường Hankook tiến hành thăm dò ý kiến 170.000 cử tri tại 640 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc từ 6 giờ sáng tới 5 giờ chiều ngày 13/6, và công bố kết quả thăm dò vào đúng 6 giờ tối cùng ngày.

[Photo : YONHAP News]