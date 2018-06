Thăm dò ý kiến tại điểm bỏ phiếu: Đảng Dân chủ đồng hành chiếm ưu thế áp đảo

Cuộc bầu cử địa phương lần thứ VII và bầu cử Quốc hội bổ sung đã chính thức bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng hôm thứ Tư (13/6) tại 14.134 địa điểm bỏ phiếu trên toàn quốc và kết thúc vào lúc 6 giờ tối cùng ngày.



Theo kết quả thăm dò ý kiến tại điểm bỏ phiếu, trong 17 vị trí thị trưởng, tỉnh trưởng, ứng cử viên của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang chiếm ưu thế ở 14 trên 17 nơi, đảng đối lập Hàn Quốc tự do dẫn đầu ở hai nơi, một nơi còn lại do một ứng cử viên độc lập dẫn đầu.



Ngoài ra, đảng Dân chủ đồng hành có nhiều khả năng giành thắng lợi ở 10 trên 12 khu vực bầu cử Quốc hội bổ sung, trong khi đảng đối lập Hàn Quốc tự do đang chiếm ưu thế ở một khu vực.



Các ứng cử viên của phe tiến bộ đang chiếm ưu thế ở 13 trên 17 vị trí Giám đốc Sở Giáo dục các tỉnh thành.



Kết quả thăm dò trên được ba đài truyền hình lớn trong đó có Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ủy thác cho các công ty thăm dò ý kiến là Công ty nghiên cứu thị trường quốc tế cộng đồng Kantar, Trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc và Công ty khảo sát ý kiến và nghiên cứu thị trường Hankook tiến hành với 170.000 cử tri tại 640 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc từ 6 giờ sáng tới 5 giờ chiều ngày 13/6. Kết quả thăm dò có độ tin cậy đạt 95% và sai số trong khoảng từ 1,4% đến 2,5%. Cách thức thăm dò là hỏi trực tiếp một trên mỗi năm cử tri đã bỏ phiếu xong ở một địa điểm cách nơi bỏ phiếu 50m.

[Photo : YONHAP News]