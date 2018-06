Cuộc bầu cử địa phương lần thứ VII và bầu cử Quốc hội bổ sung 13/6 đã kết thúc với thắng lợi áp đảo thuộc về đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành.



Đảng cầm quyền đã giành được 14 trên 17 vị trí thị trưởng, tỉnh trưởng trong khi đảng đối lập Hàn Quốc tự do chỉ giành thắng lợi ở hai nơi là thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Ở đảo Jeju, ứng cử viên độc lập Won Hee-ryong tiếp tục được người dân trên đảo tin tưởng lựa chọn một lần nữa. Các đảng Tương lai chính nghĩa và Hòa bình dân chủ không giành được vị trí tỉnh trưởng, thị trưởng nào.



Trong cuộc chạy đua vị trí thị trưởng Seoul, ứng cử viên Park Won-soon của đảng Dân chủ đồng hành giành chiến thắng với 52% số phiếu bầu, vượt xa người đứng thứ hai là ứng cử viên Kim Moon-soo của đảng Hàn Quốc tự do với gần 30% số phiếu bầu. Ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng này vẫn thắng lợi ở vị trí tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi bất chấp một số tin đồn không hay gần đây. Cùng với vị trí thị trưởng thành phố Incheon, đảng cầm quyền đã giành chiến thắng ở khu vực bầu cử lớn nhất là Seoul và lân cận thủ đô.



Đảng Dân chủ đồng hành toàn thắng ở khu vực thành phố Busan, Ulsan, tỉnh Nam Gyeongsang. Đây là khu vực mà đảng này chưa từng nắm giữ chức thị trưởng, tỉnh trưởng, nên kết quả trên có thể coi là một trong những bất ngờ lớn nhất trong cuộc bầu cử lần này.



Tại 12 khu vực tiến hành bầu cử Quốc hội bổ sung trên toàn quốc, đảng Dân chủ đồng hành chiến thắng ở 11 nơi, chỉ ngoại trừ tại thành phố Gimcheon (tỉnh Bắc Gyeongsang). Ngược lại, đảng đối lập Hàn Quốc tự do chỉ thắng lợi ở một nơi.



Đặc biệt, đảng Dân chủ đồng hành đã giành thắng lợi ở quận Haeundae (thành phố Busan), nơi mà đảng này chưa từng có nghị sĩ đắc cử kể từ năm 1990 cho tới nay, cho tới cả khu vực "sân nhà" của phe bảo thủ là thành phố Jecheon-huyện Danyang (tỉnh Bắc Chungcheong), quận Bắc (thành phố Ulsan) và thành phố Gimhae (tỉnh Nam Gyeongsang).



Với kết quả bầu cử Quốc hội bổ sung lần này, số ghế nghị sĩ của đảng Dân chủ đồng hành và đảng Hàn Quốc tự do lần lượt được nâng lên 130 ghế và 113 ghế, cách nhau 17 ghế.



Ngoài ra, theo kết quả thống kê sơ bộ, ứng cử viên của đảng Dân chủ đồng hành giành chiến thắng ở 151 trên 226 vị trí quận trưởng, huyện trưởng (tỷ lệ đắc cử 67%), 547 trên 824 vị trí ủy viên hội đồng tỉnh, thành phố (tỷ lệ đắc cử 78,5%) và 1.386 trên 2.541 vị trí ủy viên hội đồng quận, huyện (tỷ lệ đắc cử 55%).

[Photo : YONHAP News]