Ủy ban quản lý bầu cử trung ương cho biết theo thống kê sơ bộ, tỷ lệ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương lần thứ VII hôm 13/6 đạt 60,2%. Đã có 25.840.000 người trên tổng số 42.900.000 cử tri tham gia bỏ phiếu.



Đây là lần thứ hai trong lịch sử, tỷ lệ bỏ phiếu bầu cử địa phương đạt trên 60%. Tỷ lệ bỏ phiếu cao kỷ lục là trong cuộc bầu cử địa phương lần thứ nhất năm 1995 với 68,4%. Trong cuộc bầu cử địa phương lần thứ ba năm 2002, tỷ lệ bỏ phiếu đạt 48,9%, rồi nhích dần lên, đạt 56,8% trong cuộc bầu cử địa phương lần thứ VI năm 2014, và lần này đã lên trên 60%.



Trước đó, đã có ý kiến cho rằng tỷ lệ bỏ phiếu sẽ ở mức thấp do dư luận tập trung chú ý tới Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6, và do kết quả thăm dò ý kiến cho thấy đảng Dân chủ đồng hành chiếm ưu thế ở phần lớn các khu vực bầu cử.



Tuy nhiên, do người dân Hàn Quốc ngày một quan tâm nhiều hơn tới chính trị sau vụ cựu Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội, và cuộc bầu cử Tổng thống sớm năm ngoái, thêm vào đó là tỷ lệ bỏ phiếu sớm trong hai ngày 8/6 và 9/6 đạt mức cao 20,14% đã góp phần khiến tỷ lệ bỏ phiếu cuối cùng đạt trên 60%.



Mặt khác, tỷ lệ bỏ phiếu cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung đạt 60,7%, cao hơn so với cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung 12/4 năm ngoái là 53,9% Đây là lần đầu tiên bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung được tiến hành song song.



Ngoài ra, việc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương cho phép cử tri được đăng tải các tấm ảnh "check in" chụp tại điểm bỏ phiếu hoặc đóng con dấu dùng để bỏ phiếu lên mu bàn tay trong ngày bầu cử, đã góp phần làm khuấy động không khí bầu cử trên mạng xã hội và internet, giúp tỷ lệ bỏ phiếu đạt mức cao.

