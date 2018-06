Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với Tổng thống Moon Jae-in quay lại ngưỡng 75% sau năm tuần

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter hôm thứ Năm (14/6) công bố kết quả thăm dò ý kiến theo ủy thác từ Đài truyền hình Giao thông (TBS), tiến hành từ ngày 11/6 tới ngày 12/6 với 1.006 người trưởng thành trên toàn quốc (độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng 3,1%). Kết quả là có 75,1% cử tri đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, tăng 2,8% so với tuần trước. Ngược lại, có 20,6% đưa ra đánh giá tiêu cực, giảm 0,7%.



Tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với Tổng thống đã tăng hai tuần liên tiếp, quay trở lại ngưỡng 75% sau năm tuần. Lý giải về kết quả này, Realmeter cho rằng đó là bởi người dân có nhiều kỳ vọng về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên trong lịch sử diễn ra vào ngày 12/6 và hòa bình bán đảo Hàn Quốc.



Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 56,6%, tăng 2,8% so với tuần trước, tiếp tục giữ vững vị trí số một. Đứng thứ hai là đảng Hàn Quốc tự do với tỷ lệ ủng hộ đạt 19,5%, đảng Công lý đứng thứ ba là 6,2%, đảng Hòa bình dân chủ là 3,7%.



Kết quả thăm dò cụ thể được đăng trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).

[Photo : YONHAP News]