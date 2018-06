Seoul và Washington sẽ sớm công bố lập trường về cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi”

Phủ Tổng thống Hàn Quốc sẽ thảo luận chặt chẽ với Mỹ về phương án dừng cuộc tập trận quân sự thường niên “Người bảo vệ tự do Ulchi” (UFG - Ulchi Freedom Guardian) của liên quân hai nước, và hai bên sẽ sớm công bố lập trường liên quan.



Một quan chức cấp cao Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Mỹ và Hàn Quốc đang thảo luận về vấn đề này như Tổng thống Moon Jae-in đã phát biểu trước đó là Hàn Quốc có thể xem xét một cách thận trọng việc dừng tập trận chung với Mỹ với điều kiện là Bắc Triều Tiên phải thực thi phi hạt nhân hóa và đối thoại liên Triều, Mỹ-Triều phải được tiếp diễn.



Tuy nhiên, quan chức này cho biết hiện hai nước vẫn chưa quyết định về lịch trình cụ thể như điều chỉnh cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi", hiện đang được lên kế hoạch diễn ra vào tháng 8. Tuy nhiên, dự kiến quá trình này sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể đi đến quyết định cuối cùng.



Quan chức Phủ Tổng thống cho biết trong thời gian qua, Seoul và Washington đã tích cực trao đổi chặt chẽ ở nhiều cấp về các vấn đề an ninh. Vấn đề trên đã được thảo luận kể từ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố dừng tập trận chung Hàn-Mỹ trong buổi họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6.



Quan chức trên cho biết phía Mỹ đã kết thúc việc bàn bạc nội bộ về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Do vậy, dự kiến Mỹ và Bắc Triều Tiên sẽ sớm tiến hành thảo luận song phương. Tùy theo tiến triển của các cuộc gặp này, hai bên sẽ bắt đầu đàm phán tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên và thiết lập thể chế hòa bình vào thời điểm thích hợp.

[Photo : YONHAP News]