Mặc dù đảng Hàn Quốc tự do đã đưa ra phương án khắc phục thất bại cay đắng trong cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung ngày 13/6 như tuyên bố giải thể ban lãnh đạo trung ương đảng, đảng này vẫn chưa quyết định được về phương hướng cụ thể.



Quyền Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Kim Sung-tae sáng hôm thứ Hai (18/6) đã mở cuộc họp báo và tuyên bố giải thể ban lãnh đạo trung ương đảng. Ông Kim cho biết sẽ vứt bỏ nền bảo thủ cổ hủ, "chiến tranh lạnh", thiết lập một nền tảng hợp lý. Bản thân ông sẽ giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban xóa bỏ nền bảo thủ cũ, trực tiếp chỉ đạo việc giải thể bộ máy lãnh đạo trung ương đảng.



Cùng với đó, ông Kim cho biết sẽ chấp thuận đơn từ chức của toàn bộ các quan chức trong đảng như tổng thư ký, người phát ngôn đảng, khởi động Ủy ban đối phó khẩn cấp và cải cách đảng cùng nhóm chuyên trách xóa bỏ nền bảo thủ cũ. Ông Kim cho biết sẽ giao toàn quyền đổi mới đảng cho ủy ban này và nhận sự đồng ý của toàn thể các nghị sĩ trong đảng để thiết lập vị thế cho ủy ban.



Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Tương lai chính nghĩa tuyên bố sẽ vẫn giữ vững giá trị của chế độ đa đảng, không từ bỏ con đường chủ nghĩa cải cách trung lập thực dụng. Đảng này khẳng định không sáp nhập với đảng Hàn Quốc tự do, càng không về phe với đảng Hòa bình dân chủ.



Về phần mình, Đại điện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Hong Young-pyo hối thúc các đảng đối lập nhanh chóng hoàn thiện bộ máy lãnh đạo mới để bình thường hóa hoạt động của Quốc hội.





[Photo : KBS News]