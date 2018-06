Hàn Quốc đẩy nhanh hợp tác với Bắc Triều Tiên để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon cho biết Chính phủ sẽ đẩy nhanh hợp tác với Bắc Triều Tiên để tìm kiếm và an táng hài cốt của các liệt sĩ trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).



Tham dự lễ kỷ niệm 68 năm ngày bùng nổ cuộc chiến tranh Triều Tiên (25/6/1950-25/6/2018) trên bán đảo Hàn Quốc diễn ra vào hôm thứ Hai (25/6) tại nhà thi đấu Jamsil (quận Songpa, thủ đô Seoul), Thủ tướng Lee Nak-yon nhấn mạnh một nền hòa bình, thịnh vượng chính là sự báo đáp lớn nhất với sự xả thân của các anh hùng liệt sĩ trong và ngoài nước đã hy sinh trong cuộc chiến này. Thủ tướng cho biết khi triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), Chính phủ cũng có thể sẽ tìm kiếm hài cốt của các binh lính nước ngoài từng tham gia chiến tranh Triều Tiên.



Tiếp đó, Thủ tướng Lee chỉ ra rằng tiến trình phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc đã được bắt đầu sau hai lần Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên trong lịch sử. Hai miền Nam-Bắc hiện đã dừng phát thanh tuyên truyền, phỉ báng lẫn nhau và đang thảo luận về việc rút pháo bờ biển, đồng thời liên quân Hàn-Mỹ đã quyết định hoãn tập trận chung.



Thủ tướng nhấn mạnh những nỗ lực vì hòa bình chỉ có thể thực hiện được dựa trên một nền tảng an ninh vững chắc. Do vậy, Chính phủ sẽ dốc hết sức để đảm bảo an ninh quốc gia một cách toàn vẹn.

[Photo : YONHAP News]