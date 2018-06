Chính giới dự lễ viếng cựu Thủ tướng Kim Jong-pil

Lãnh đạo các đảng cầm quyền và đối lập đã tới viếng cựu Thủ tướng Kim Jong-pil, người vừa qua đời vào hôm 23/6 do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 92 tuổi.



Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Hong Young-pyo, cựu Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo, Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Tương lai chính nghĩa Kim Dong-cheol, nghị sĩ Park Jie-won đảng Dân chủ hòa bình, nghị sĩ Sim Sang-jung đảng Công lý cũng có mặt trong dòng người tới viếng cố Thủ tướng Kim.



Con trai của các cố Tổng thống Kim Young-sam, Kim Dae-jung là giáo sư Kim Hyun-chul, cựu nghị sĩ Kim Hong-up, em trai của cựu Tổng thống Park Geun-hye là Park Ji-man cũng đã tới dự lễ viếng và chia buồn cùng gia quyến.



Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định truy tặng huân chương Mugunghwa cho cố Thủ tướng Kim. Đây là huân chương hạng cao nhất mang tên quốc hoa của Hàn Quốc là hoa Mugung, trao tặng cho những người có công ở lĩnh vực chính trị. Huân chương này sẽ được trao cho gia quyến của Thủ tướng trước để kịp lễ đưa tang vào hôm 27/6, rồi thông qua trong cuộc họp nội các sau.



Tuy nhiên, dư luận Hàn Quốc hiện đang có nhiều ý kiến trái chiều về việc trao tặng huân chương này cho cố Thủ tướng Kim do có nhiều đánh giá khác nhau về công lao của ông. Trang chủ Phủ Tổng thống hôm 23/6 đã nhận được hàng chục kiến nghị từ người dân, đề nghị hủy việc truy tặng huân chương.



Cùng với cựu Tổng thống Kim Young-sam và Kim Dae-jung, cựu Thủ tướng Kim Jong-pil được đánh giá là một trong "bộ ba nhà lãnh đạo họ Kim", những người tạo ra bước ngoặt trong lịch sử Hàn Quốc. Ba người vừa là đối thủ của nhau về mặt chính trị, nhưng cũng có lúc giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.



Cựu Thủ tướng Kim được đánh giá là vẫn phát huy được sức mạnh chính trị riêng của mình giữa những nhân vật lớn trong lịch sử Hàn Quốc như cựu Tổng thống Park Chung-hee, Kim Young-sam, Kim Dae-jung, đồng thời đóng góp vào sự ra đời của mỗi chính quyền. Mặc dù không trở thành Tổng thống, nhưng ông đã có sáu năm rưỡi làm Thủ tướng dưới chính quyền Park Chung-hee, Kim Dae-jung, được mệnh danh là "người mãi mãi giữ quyền lực thứ hai".



Mặc dù dư luận có ý kiến phản đối, Phủ Tổng thống hôm 25/6 vẫn công bố quyết định truy tặng huân chương Mugunghwa cho cựu Thủ tướng Kim, và cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã quyết định không tới dự lễ viếng.

[Photo : KBS News]