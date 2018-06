Bắt đầu vòng đàm phán thứ tư Hiệp định chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ lần thứ X

Vòng đàm phán lần thứ tư hướng đến ký kết Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ X đã bắt đầu vào hôm thứ Ba (26/6) và kéo dài tới hết ngày 27/6.



Trưởng đoàn đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ phía Hàn Quốc là đại sứ Hàn Quốc tại Sri Lanka Jang Won-sam và Trưởng đoàn phía Mỹ là quyền Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Timothy Betts.



Ông Jang Won-sam cho rằng trong bối cảnh an ninh bán đảo Hàn Quốc có nhiều chuyển biến mới trong thời gian gần đây, dự kiến cả hai bên sẽ đều đồng tình rằng phải đàm phán một cách thuận lợi để tăng cường hệ thống phòng thủ liên quân, thiết lập các điều kiện đồn trú ổn định cho quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc.



Ông hy vọng vòng đàm phán lần này sẽ đạt được tiến triển thực chất, trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào việc đẩy mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.



Về phần mình, Trưởng đoàn đàm phán của Mỹ, ông Timothy Betts, đánh giá tình hình bán đảo Hàn Quốc đang có những chuyển biến bất ngờ, khiến dư luận ngày một kỳ vọng về tương lai của khu vực. Tuy nhiên, ông này cho rằng vẫn tồn tại những lo ngại về tình hình bán đảo Hàn Quốc.



Ông Timothy Betts nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là một trục quan trọng để đảm bảo hòa bình, an ninh trong khu vực nói riêng và an ninh thế giới nói chung. Ông hy vọng hai bên sẽ thảo luận một cách hiệu quả trong thời gian tới.



Trước đó, Mỹ đã yêu cầu Hàn Quốc phải tăng phần chia sẻ chi phí quân sự do Washington triển khai nhiều vũ khí chiến lược tới bán đảo Hàn Quốc. Gần đây, liên quân hai nước đã quyết định tạm dừng tập trận chung, khiến dư luận đang rất quan tâm về sự thay đổi lập trường của Mỹ trong vòng đàm phán chia sẻ chi phí quân sự lần này.



Seoul hiện đang gánh vác một phần chi phí đồn trú của quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc, như chi phí về nhân công người Hàn làm việc tại căn cứ quân đội Mỹ, chi phí xây dựng các loại, chi phí hỗ trợ hậu cầu. Trong năm 2017, khoản tiền Hàn Quốc chia sẻ với Mỹ là khoảng 960 tỷ won (tương đương 860 triệu USD).



Hàn Quốc và Mỹ ký kết Hiệp định SMA lần đầu tiên vào năm 1991, tới nay đã chín lần ký kết hiệp định đặc biệt này. Hiệp định SMA lần thứ IX được ký kết năm 2014 sẽ kết thúc trong năm 2018, nên hai bên sẽ phải đàm phán để ký kết hiệp định mới trong năm nay.



[Photo : YONHAP News]