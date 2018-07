Nhóm đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều họp tại Bàn Môn Điếm

Trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến sắp có chuyến thăm Bắc Triều Tiên, nhóm đàm phán phi hạt nhân hóa miền Bắc của Mỹ sáng hôm 1/7 đã có cuộc tiếp xúc với phía miền Bắc tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.



Nhóm đàm phán này do Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim dẫn đầu. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Bắc Triều Tiên đã cử quan chức nào tham gia sự kiện trên. Giới phân tích cho rằng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao miền Bắc Choe Son-hui có khả năng đã tham gia cuộc họp do trong thời gian qua, bà Choe luôn đứng đầu phái đoàn cấp chuyên viên của Bắc Triều Tiên trong quá trình đàm phán với Mỹ.



Một nguồn tin ngoại giao liên quan cho biết có thể trong cuộc họp lần này, hai bên đã thảo luận sâu rộng về vấn đề khai báo và kiểm chứng cơ sở hạt nhân, vật chất hạt nhân, vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Cùng với đó, có thể nhóm đàm phán hai nước đã thảo luận về vấn đề trao trả hài cốt binh lính Mỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), một nội dung được nhất trí trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều 12/6.



Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao khác nhận định hai bên sẽ kết thúc thảo luận trước rồi quan chức Mỹ mới thăm Bắc Triều Tiên để xúc tiến vấn đề trao trả hài cốt.



Được biết, Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị 185 hộp đựng hài cốt để trao trả cho Mỹ thông qua làng đình chiến Bàn Môn Điếm, không phải 158 bộ như truyền thông đưa tin trước đó.



Do phái đoàn chuyên viên hai nước đã bắt đầu họp, dự kiến phía miền Bắc sẽ sớm có biện pháp phi hạt nhân hóa một cách rõ rệt.



