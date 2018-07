Asiana Airlines xin lỗi về rắc rối liên quan đến bữa ăn trên máy bay

Hãng hàng không Asiana Airlines đã chính thức xin lỗi về việc trễ giờ bay do trở ngại trong việc cung cấp bữa ăn trên máy bay diễn ra trong bốn ngày qua.



Trên trang chủ của hãng này hôm thứ Ba (3/7) đã đăng tải thông báo xin lỗi dưới danh nghĩa Tổng giám đốc điều hành Kim Soo-cheon, xin lỗi khách hàng về sai sót trong dịch vụ bữa ăn trên máy bay xảy ra trong quá trình thay đổi nhà cung cấp.



Hãng này giải thích rằng đối tác cung cấp dịch vụ bữa ăn trên máy bay cho Asiana Airlines là hãng Gate Gourmet, một đơn vị cung cấp bữa ăn toàn cầu, đã gặp phải sự cố hỏa hoạn. Sau đó, hãng đã nỗ lực hết sức để khắc phục tai nạn bất khả kháng này, tìm một công ty khác tạm thời thay thế. Doanh nghiệp này có đủ khả năng sản xuất bữa ăn trên máy bay phù hợp với yêu cầu của công ty. Tuy nhiên, trong quá trình đóng gói và vận chuyển bữa ăn trong ngày đầu tiên đã xảy ra sự hỗn loạn ngoài dự tính, kết quả là một số chuyến bay bị cung cấp bữa ăn muộn và xuất phát muộn, một số chuyến đã phải cất cánh mà không phục vụ bữa ăn.



Hiện tại, hãng hàng không Asiana Airlines đang dốc toàn lực để giảm thiểu những sai sót trong giai đoạn đầu thay đổi nhà cung ứng bữa ăn trên máy bay. Hãng này cam kết sẽ ổn định dịch vụ bữa ăn trên máy bay trong thời gian sớm nhất.



Theo hãng hàng không Asiana Airlines, từ ngày 1/7 đến 10 giờ sáng ngày 3/7, đã có một chuyến bay bị cất cánh muộn trên một tiếng do vấn đề về bữa ăn, tám chuyến bay đã phải rời đi mà không có bữa ăn (No Meal). Hãng này chi trả coupon trị giá từ 30 đến 50 USD cho các khách hàng không được phục vụ bữa ăn trên máy bay.



[Photo : KBS News]