Tổng thống Moon Jae-in thăm chính thức Ấn Độ

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 8/7 đã lên đường thăm chính thức Ấn Độ và Singapore trong vòng sáu ngày năm đêm.



Trong lịch trình đầu tiên tại Ấn Độ, Tổng thống đã tới thăm đền Akshardham ở thủ đô New Dehli, ngôi đền đạo Hindu (Ấn Độ giáo) lớn nhất thế giới. Qua đây, Tổng thống Moon bày tỏ sự tôn trọng với tôn giáo và văn hóa Ấn Độ, và cảm ơn các tín đồ và giới chức Ấn Độ giáo đã cầu nguyện cho hòa bình bán đảo Hàn Quốc.



Trong ngày thứ hai chuyến thăm chính thức Ấn Độ, tức hôm thứ Hai (9/7), Tổng thống Moon Jae-in đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Ấn Độ. Sau đó, ông Moon phát biểu tại Diễn đàn kinh doanh Hàn-Ấn và nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác kinh tế song phương.



Vào tối ngày 9/7 (theo giờ Hàn Quốc), Tổng thống tiếp tục tham dự lễ hoàn công nhà máy sản xuất điện thoại di động Noida có quy mô lớn nhất Ấn Độ do hãng điện tử Samsung đầu tư 650 triệu USD. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng tham dự lễ hoàn công này. Dự kiến Tổng thống Moon Jae-in tham dự sự kiện trên với sự đón tiếp của Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Moon Jae-in tham dự một sự kiện có liên quan tới hãng Samsung kể từ sau khi nhậm chức.



Một số ý kiến lo ngại việc Tổng thống gặp ông Lee Jae-yong trong khi việc xét xử ông này liên quan tới vụ bê bối bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia của Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye đang diễn ra là không thích hợp. Về vấn đề trên, Phủ Tổng thống nhấn mạnh việc Tổng thống tham dự lễ hoàn công là nhằm khích lệ doanh nghiệp trong nước xúc tiến vào thị trường Ấn Độ.



Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-jong khẳng định thời điểm hiện tại là rất quan trọng để Hàn Quốc nắm bắt cơ hội ở lĩnh vực cơ sở hạ tầng và ngành chế tạo tại Ấn Độ trong bối cảnh mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra căng thẳng.



Mặt khác, trong bài phỏng vấn với truyền thông Ấn Độ nhân chuyến thăm lần này, Tổng thống Moon cho biết ba nước Hàn-Triều-Mỹ sẽ tiếp tục xúc tiến lộ trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ kỳ vọng sẽ hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ trong quá trình này.



Tổng thống đánh giá Hàn Quốc và Ấn Độ có tiềm năng hợp tác kinh tế vô cùng to lớn. Ông hy vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ mở rộng hợp tác ở nhiều lĩnh vực, như ngành chế tạo, cơ sở hạ tầng, công nghiệp tiên tiến.

[Photo : YONHAP News]