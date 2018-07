Tổng thống Hàn Quốc chia buồn với Nhật Bản về thiệt hại do mưa lũ

Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân Phủ Tổng thống Yoon Young-chan hôm 9/7 cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã gửi thông điệp chia buồn tới Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra ở miền Tây nước này những ngày qua thông qua Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa đang trong chuyến thăm Tokyo.



Tổng thống Moon bày tỏ cảm thông sâu sắc với thiệt hại do mưa lũ của Nhật Bản bởi Hàn Quốc hàng năm cũng phải gánh chịu nhiều hậu quả do thiên tai. Tổng thống chân thành chia buồn với các nạn nhân và gia quyến bị thiệt hại trong trận mưa lũ vừa qua, đồng thời hy vọng Chính phủ Nhật Bản sẽ sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này.



Đáp lại, Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ cảm ơn lời chia buồn của Tổng thống Moon Jae-in, cho biết tại một số khu vực nước này vẫn đang trong tình trạng hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản vẫn đang dốc sức để khắc phục hậu quả.



Trận mưa lũ xảy ra ở miền Tây nước Nhật từ hôm 5/7 vừa qua đã khiến hơn 200 người thiệt mạng và mất tích. Báo Nihon Keizai của nước này hôm 9/7 đưa tin tính tới 10 giờ 40 phút cùng ngày, đã có ít nhất 126 người thiệt mạng và hơn 80 người mất tích.

[Photo : YONHAP News]