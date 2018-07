Chính phủ Hàn Quốc quyết định tạm dừng cuộc diễn tập "Ulchi"

Trong khi liên quân Hàn-Mỹ đã quyết định tạm dừng một số cuộc tập trận chung thường niên sau khi căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc đang dần được giảm nhẹ, Seoul cũng đã quyết định tạm dừng cuộc diễn tập "Ulchi" về hỗ trợ quân đội trên phương diện Chính phủ.



Quân đội hai nước Hàn-Mỹ thường tiến hành tập trận chung "Người bảo vệ tự do Ulchi" (UFG - Ulchi Freedom Guardian) vào tháng 8 hàng năm. Đây là cuộc tập trận kết hợp giữa cuộc diễn tập "Ulchi" của Chính phủ Hàn Quốc với cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do" (Freedom Guardian) của liên quân Hàn-Mỹ.



Trong tháng trước, Bộ Quốc phòng Hàn-Mỹ đã quyết định tạm dừng cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do" trên phương diện liên quân. Nay tới lượt Chính phủ Hàn Quốc trong cuộc họp nội các hôm thứ Ba (10/7) cũng công bố tạm hoãn cuộc diễn tập "Ulchi".



Chính phủ Hàn Quốc quyết định sẽ phát triển một mô hình diễn tập mới mang tên "Ulchi Taegeuk", kết hợp giữa cuộc diễn tập "Ulchi" và cuộc diễn tập riêng "Taegeuk" (Thái Cực) của quân đội Hàn Quốc, với sự tham gia của cả Chính phủ, quân đội và khối dân sự.



Cuộc diễn tập "Ulchi Taegeuk" dự kiến sẽ được bắt đầu từ năm sau, không chỉ diễn tập đối phó với các vụ tấn công quân sự từ bên ngoài mà còn gồm nội dung đối phó với khủng bố, sự cố, thảm họa.



Mặt khác, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành cuộc diễn tập "Taegeuk" trong nửa cuối năm nay thay vì vào tháng 6 như kế hoạch ban đầu và dự kiến sẽ liên kết cuộc tập trận này với cuộc diễn tập "Bảo vệ đất nước" dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10. Bộ Quốc phòng có kế hoạch vẫn sẽ tiến hành các cuộc tập trận riêng của Hàn Quốc trong năm nay, còn các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ sẽ được quyết định sau khi thảo luận với Washington.

[Photo : KBS News]