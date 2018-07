Lập nhóm điều tra về vụ Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh từng xem xét ban lệnh giới nghiêm

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra chỉ thị đặc biệt yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo lập một nhóm điều tra độc lập, điều tra một cách nhanh chóng và công bằng về việc Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh (DSC) Hàn Quốc từng soạn thảo văn bản có nội dung xem xét ban lệnh giới nghiêm ngay trước khi diễn ra phiên luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye hồi tháng 3 năm ngoái.



Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyum trong buổi họp báo thường kỳ vào sáng hôm thứ Ba (10/7) cho biết có khả năng nhiều quan chức và cựu quan chức Bộ Quốc phòng có dính líu tới vụ việc trên. Nhiều ý kiến cho rằng việc để nhóm điều tra của Viện Kiểm sát quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng điều tra vụ việc là không phù hợp, khó có thể giải tỏa được hết mối nghi ngờ.



Ngoài ra, Tổng thống Moon cũng chỉ định nhóm điều tra độc lập này điều tra về nghi ngờ Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh từng giám sát gia quyến các nạn nhân trong vụ chìm tàu Sewol.



Dự kiến nhóm điều tra độc lập này sẽ bao gồm các công tố viên quân đội không xuất thân từ Lục quân hoặc Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh, sẽ tiến hành điều tra một cách độc lập, không chịu sự chỉ huy của Bộ trưởng Quốc phòng.

[Photo : YONHAP News]