Báo cáo viên Liên hợp quốc yêu cầu làm rõ vụ bỏ trốn tập thể của nhân viên nhà hàng Bắc Triều Tiên

Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc Tomas Ojea Quintana đã có chuyến thăm Hàn Quốc từ hôm 2/7 vừa qua. Phát biểu trước báo giới Hàn Quốc tại Trung tâm báo chí Seoul vào hôm 10/7, ông này cho biết đã gặp gỡ một vài người trong số 12 nhân viên Bắc Triều Tiên thuộc một nhà hàng miền Bắc tại Trung Quốc trong vụ bỏ trốn tập thể tới Hàn Quốc vào tháng 4 năm 2016.



Báo cáo viên Quintana cho biết một vài người trong số họ nói rằng họ đã tới Hàn Quốc trong trạng thái không biết mình đang đi đâu.



Trước đó, người quản lý miền Bắc cũng bỏ trốn tập thể tới Hàn Quốc cùng 12 nhân viên trên cho biết người này đã nghe theo yêu cầu của một nhân viên trong Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS), uy hiếp các nhân viên của mình để họ cùng bỏ trốn tới Hàn Quốc.



Ông này cho rằng cần phải chỉ định một vài người trong số đó là các "nạn nhân", tôn trọng mong muốn của họ, để họ quyết định đi hay ở lại Hàn Quốc.



Ngoài ra, ông Quintana nhấn mạnh nếu những nhân viên miền Bắc cho rằng họ đã bị bắt cóc, đi ngược lại với mong muốn của bản thân, thì phải coi đây là một hành vi phạm tội. Chính phủ Hàn Quốc cần tiến hành điều tra làm rõ sự việc một cách triệt để và độc lập, nhằm truy cứu trách nhiệm của những người có liên quan.

Vào tháng 4 năm 2016, 13 nhân viên làm việc ở một nhà hàng Bắc Triều Tiên ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, bao gồm một nam quản lý và 12 nữ nhân viên, đã bỏ trốn tập thể tới Hàn Quốc. Đây là vụ bỏ trốn tập thể đông nhất sang Hàn Quốc trong vòng nhiều năm trở lại đây.



Vào tháng 5 vừa qua, Bắc Triều Tiên từng yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc trao trả những nhân viên này, nhưng Seoul tiếp tục giữ nguyên lập trường là những người này đã tự nguyện chạy trốn tới miền Nam.



Báo cáo viên Quintana sẽ đưa các nội dung và hạng mục khuyến nghị trên để trình lên Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 10 tới.



Về những khuyến nghị trên của báo cáo viên Quintana, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baek Tae-hyun trong buổi họp báo thường kỳ hôm 11/7 tái khẳng định các nhân viên nhà hàng miền Bắc đã tự nguyện bỏ trốn tới Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc chưa từng coi nhẹ vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Trong thời gian qua, những nhân viên bỏ trốn không muốn đề cập rõ về thân phận của mình với bên ngoài do lo ngại tới an nguy của người thân vẫn còn đang ở miền Bắc. Bộ Thống nhất thừa nhận đã giải thích chưa đầy đủ về tình hình của họ trong thời gian qua.



Trả lời câu hỏi về việc liệu Bộ Thống nhất có tiến hành điều tra thêm về vụ bỏ trốn này hay không, phát ngôn viên Bộ Thống nhất cho biết Viện Kiểm sát sẽ tiến hành các bước đi tiếp theo do hiện đã có tố giác liên quan tới vụ viêc này lên Viện Kiểm sát.





[Photo : KBS News]