Đảng Hàn Quốc tự do chuyển sang trụ sở mới sau 11 năm

Đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập có số ghế nhiều nhất tại Quốc hội, đã tổ chức lễ khai trương trụ sở mới, di dời trụ sở của đảng này suốt 11 năm qua ở một tòa nhà ở phường Yeouido sang một tòa nhà khác ở phường Yeongdeungpo (cùng thuộc quận Yeongdeungpo, Seoul). Đây là một trong những nỗ lực của đảng này trong quá trình đổi mới bộ máy đảng.



Cho tới nay, đảng Hàn Quốc tự do phải chi trả mỗi tháng 100 triệu won (khoảng 89.300 USD) tiền thuê trụ sở khi sử dụng năm tầng của tòa nhà trụ sở cũ ở phường Yeouido. Trong khi đó, ở tòa nhà trụ sở mới, đảng này sẽ chỉ sử dụng hai tầng, tiết kiệm được gần một phần năm chi phí thuê trụ sở.



Mặt khác, cựu Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo, người đã từ chức sau thất bại cay đắng của đảng này trong cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung ngày 13/6, đã xuất cảnh sang Mỹ vào hôm 11/7. Được biết, ông này sẽ lưu lại Mỹ trong vòng khoảng hai đến ba tháng để viết một cuốn tự truyện.



Trước khi xuất cảnh, ông Hong đã tới Trại tạm giam khu vực Đông Seoul và có cuộc gặp kéo dài khoảng 50 phút với cựu Tổng thống Lee Myung-bak, người đang bị giam giữ tại đây, để thông báo về kế hoạch sang Mỹ của mình và thăm hỏi cựu Tổng thống Lee.



[Photo : YONHAP News]