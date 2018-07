Chính giới Hàn Quốc cuối cùng đã đạt được thỏa thuận về bộ máy Quốc hội nửa sau nhiệm kỳ Quốc hội khóa XX sau một quá trình đàm phán đầy phức tạp do những tính toán của bốn đảng lớn tại Quốc hội.



Phe cầm quyền và đối lập nhất trí sẽ mở phiên họp toàn thể Quốc hội vào hôm 13/7 tới để bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội, bắt đầu lịch trình phiên họp Quốc hội bất thường tháng 7.



Theo thông lệ, chức Chủ tịch Quốc hội sẽ do đảng cầm quyền tiến cử. Hiện tại, nghị sĩ sáu khóa Moon Hee-sang của đảng Dân chủ đồng hành đã được đảng này nhất trí toàn diện, chọn làm ứng cử viên cho vị trí này.



Về các ủy ban thường trực Quốc hội, đảng cầm quyền được phân bổ tám ủy ban, đảng Hàn Quốc tự do được bảy ủy ban, đảng Tương lai chính nghĩa được hai ủy ban, đảng Hòa bình dân chủ và đảng Công lý mỗi đảng được một ủy ban.



Hai nơi gây tranh cãi nhiều nhất trong quá trình đàm phán là Ủy ban điều hành Quốc hội và Ủy ban Pháp chế và tư pháp lần lượt sẽ do đảng Dân chủ đồng hành và đảng Hàn Quốc tự do đảm trách. Riêng với Ủy ban Pháp chế và tư pháp, một ủy ban gây tranh cãi về sự lạm quyền, các đảng nhất trí sẽ thảo luận để cải thiện về mặt chế độ.



Ngoài ra, các đảng đã nhất trí chia Ủy ban Giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch thành Ủy ban Giáo dục và Ủy ban Văn hóa và thể thao bởi ủy ban này chỉ có khoảng 30 nhân lực trong khi quản lý tới hơn 200 cơ quan.



Tiếp đó, Quốc hội sẽ mở phiên điều trần về việc bổ nhiệm ứng cử viên Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Min Gab-ryong vào hôm 19/7, và điều trần ba ứng cử viên thẩm phán Tòa án tối cao trong vòng ba ngày từ ngày 23/7.



Trong vòng hơn 40 ngày Quốc hội bị đình trệ hoạt động vừa qua, đã có hơn 10.000 dự luật đang bị tồn đọng cần được xử lý.





[Photo : KBS News]