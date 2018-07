Bộ Quốc phòng lập dự luật đặc biệt nhằm ngăn chặn hành vi can thiệp chính trị

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ xúc tiến lập một dự luật đặc biệt nhằm quy định về sự trung lập chính trị của các tổ chức trực thuộc quân đội sau vụ Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh (DSC) từng soạn thảo một văn bản xem xét việc ban lệnh giới nghiêm trong thời điểm diễn ra phiên xét xử luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye hồi tháng 3 năm ngoái.



Bộ Quốc phòng đưa ra quyết định này sau khi dư luận chỉ trích văn bản trên của Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh đã phủ nhận trật tự Hiến pháp và chủ nghĩa dân chủ của Hàn Quốc.



Luật đặc biệt dự kiến sẽ bao gồm nội dung các cơ quan quân đội có thể từ chối những chỉ thị có yếu tố chính trị từ các cơ quan cấp trên, bao gồm Phủ Tổng thống, và có thể xử phạt nghiêm người đưa ra chỉ thị đó. Luật này sẽ đảm bảo các cơ quan quân đội không gặp bất lợi dù từ chối các chỉ thị liên quan tới chính trị, và quy định về việc trao thưởng cho người tố giác các chỉ thị không chính đáng.



Mặt khác, Bộ Quốc phòng đã bổ nhiệm Chánh Văn phòng Pháp vụ thuộc trụ sở Không quân Jeon Ik-soo làm trưởng nhóm điều tra độc lập về vụ Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh từng xem xét ban lệnh giới nghiêm.



Nhóm điều tra độc lập gồm khoảng 30 người không xuất thân từ Lục quân hoặc Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh, sẽ tiến hành điều tra tới hết ngày 10/8 về bối cảnh soạn thảo văn bản trên và người ra chỉ thị soạn thảo văn bản này.



Mặt khác, dư luận đang dấy lên ý kiến cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo từng nhận báo cáo về văn bản trên, nhưng đã không đưa ra biện pháp xử lý, cho rằng ông Song phải chịu trách nhiệm về điều này. Về phần mình, Bộ trưởng Song chỉ trả lời đang tiến hành điều tra vụ việc.

