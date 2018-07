Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong chuyến thăm chính thức Singapore hôm thứ Năm (12/7) đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Kết thúc hội nghị, hai bên đã ra thông cáo báo chí chung với những phương án cụ thể để nâng tầm quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương hướng tới tương lai.



Hai nước nhất trí mở rộng giao lưu giữa Chính phủ và người dân hai nước dựa trên nền tảng phát triển quan hệ vững chắc trong thời gian qua, bắt đầu bằng việc tăng cường giao lưu nhân sự cấp cao, gồm cả cấp thượng đỉnh.



Hàn Quốc và Singapore nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, mang lại lợi ích thực tiễn cho người dân hai nước, đẩy mạnh kim ngạch thương mại hiện đang ở mức 20 tỷ USD, sớm kết thúc việc sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, từ đó thúc đẩy đầu tư song phương.



Đặc biệt, hai bên nhất trí sẽ mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp Hàn Quốc ở các dự án về giao thông, hạ tầng, năng lượng của Singapore trong thời gian tới. Singapore là thị trường xây dựng tại nước ngoài lớn nhất của Hàn Quốc, ngoại trừ khu vực Trung Đông, và là đối tác thương mại thứ hai của Seoul trong khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).



Lãnh đạo hai nước nhất trí sẽ cùng chuẩn bị cho Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bày tỏ tin tưởng rằng nếu hai nước vận dụng được nguồn vốn và công nghệ ưu việt của mỗi bên thì sẽ có thể tạo ra những thành quả to lớn ở các lĩnh vực như công nghiệp chế tạo tiên tiến, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ tài chính, sinh học, y tế.



Cùng với đó, hai nước nhất trí sẽ cùng xúc tiến ở lĩnh vực thành phố thông minh (smart city), nâng cao sự kết nối giữa các đô thị trong khu vực ASEAN.



Các doanh nghiệp của Singapore có thế mạnh ở lĩnh vực phần mềm, như phát triển, quản lý dự án thành phố thông minh. Trong khi đó, doanh nghiệp Hàn Quốc lại mạnh về lĩnh vực phần cứng như công nghệ thông tin. Hai bên sẽ cùng kết hợp điểm mạnh của nhau để đi đầu ở lĩnh vực thành phố thông minh tại châu Á và toàn thế giới.



Hai nước nhất trí sẽ mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp. Chính phủ hai bên sẽ hỗ trợ để các doanh nghiệp cùng tìm kiếm các dự án chung, xúc tiến sang nước thứ ba.



Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Singapore trong việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử ngày 12/6 vừa qua, đóng góp vào tiến trình phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Về phần mình, ông Lý Hiển Long đánh giá cao sự nỗ lực, vai trò chủ đạo của Chính phủ Hàn Quốc trong việc tạo ra những chuyển biến tích cực trong vấn đề Bắc Triều Tiên thời gian gần đây.



Hàn Quốc và Singapore nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ vì hòa bình, ổn định và sự thịnh vượng của bán đảo Hàn Quốc và khu vực ASEAN. Phạm vi hợp tác sẽ được mở rộng từ những lĩnh vực truyền thống như an ninh biển, an ninh mạng, môi trường sang cả lĩnh vực mới như an ninh.

