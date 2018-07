Bắt đầu điều tra về hai nghi ngờ liên quan tới Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh

Nhóm điều tra đặc biệt về vụ Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh (DSC) từng soạn thảo văn bản có nội dung xem xét ban lệnh giới nghiêm ngay trước khi diễn ra phiên luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye hồi tháng 3 năm ngoái và giám sát gia quyến các nạn nhân trong vụ chìm tàu Sewol (16/4/2014) đã chính thức bắt đầu điều tra từ hôm thứ Hai (16/7).



Nhóm điều tra đặc biệt gồm 30 người, do Đại tá Không quân Jeon Ik-soo làm trưởng nhóm cùng các công tố viên xuất thân từ Hải quân, Không quân và điều tra viên thuộc Viện Kiểm sát. Nhóm sẽ chia làm ba đội, gồm đội kế hoạch điều tra, đội điều tra về nghi ngờ Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh giám sát gia quyến các nạn nhân trong vụ chìm tàu Sewol, và một đội điều tra về văn bản liên quan tới lệnh giới nghiêm.





Nhóm điều tra độc lập được thành lập theo chỉ thị trực tiếp từ Tổng thống Moon Jae-in. Do vậy, dự kiến nhóm sẽ tiến hành điều tra một cách cứng rắn, như tiến hành khám xét Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh.



Đối tượng điều tra của nhóm được cho là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh khi đó là ông Cho Hyun-chun, tâm điểm trong nghi ngờ này, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo, người từng được báo cáo lần đầu về văn bản trên hồi tháng 3 năm ngoái, cựu Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Kim Kwan-jin. Một số ý kiến cho rằng tùy theo tình hình điều tra mà có thể cả cựu Thủ tướng Hwang Kyo-ahn, người từng đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng thống trong thời gian diễn ra phiên luận tội bà Park Geun-hye, và cả cựu Tổng thống Park Geun-hye cũng nằm trong đối tượng bị điều tra.



Nhóm sẽ tự tiến hành điều tra với những nhân sự trong quân đội. Với những đối tượng là người dân thường, nhóm sẽ phối hợp với Viện Kiểm sát để tiến hành điều tra.



Vụ bê bối trên đã bị phanh phui khi Trung tâm nhân quyền quân đội hôm 6/7 công bố văn bản do Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh soạn thảo vào tháng 3 năm ngoái, có nhan đề là “Phương án thực hiện lệnh giới nghiêm thời chiến và phối hợp chung”. Trong đó có nội dung về việc quân đội sẽ sớm ban lệnh thiết quân luật để đối phó với trường hợp người dân có nhận định tiêu cực về tình trạng giới nghiêm, và xem xét thực hiện lệnh giới nghiêm khi tình hình trở lên xấu đi. Ngoài ra, văn bản trên còn có nội dung liên quan đến trang thiết bị cho quân đội giới nghiêm, quy mô binh lực, và triển khai quân đội. Khi đó là thời điểm người dân Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc biểu tình thắp nến yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye từ chức.





