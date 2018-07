Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Hai (16/7) đã chỉ thị các cơ quan trong quân đội trình nộp văn bản do Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh (DSC) từng soạn thảo, có nội dung xem xét thiết quân luật và ban lệnh giới nghiêm ngay trước khi diễn ra phiên luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye hồi tháng 3 năm ngoái, cùng mọi văn bản và báo cáo liên quan khác.



Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh là một cơ quan điều tra tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng, được thành lập với mục đích thu thập thông tin và điều tra về quân sự.



Vào ngày 9/12/2016, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo luận tội với cựu Tổng thống Park Geun-hye và trình lên Tòa án Hiến pháp để ra phán quyết cuối cùng. Tới ngày 10/3/2017, Tòa án Hiến pháp ra phán quyết luận tội bà Park. Ngay lập tức, bà Park Geun-hye đã bị cách chức.



Tài liệu trên được DSC soạn thảo vào tháng 3 năm ngoái, có nội dung đoàn biểu tình quy mô lớn phản đối phán quyết luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye của Tòa án Hiến pháp có ý định tập trung tại Seoul để chiếm cứ Phủ Tổng thống và trụ sở Tòa án Hiến pháp. Bộ Tư lệnh trên nhận định những người biểu tình có thể sử dụng chai tẩm xăng dầu, tước vũ khí của cảnh sát, gây rối loạn trị an nghiêm trọng. Do vậy, quân đội cần phải đối phó với tình huống này, như thiết quân luật và tuyên bố tình trạng giới nghiêm.



Thiết quân luật tại Hàn Quốc là một sắc lệnh của Tổng thống được đưa ra nhằm cho phép lực lượng Lục quân được đóng quân và lưu lại tại một khu vực nhất định để thực hiện nhiệm vụ cảnh giới, bảo vệ khu vực đó trong các trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp hoặc thiên tai. Tại Hàn Quốc, "thiết quân luật" mang ý nghĩa nhẹ hơn khái niệm này tại Việt Nam. Khác với lệnh giới nghiêm, lệnh thiết quân luật không cần Quốc hội phê chuẩn.



Một khi khu vực thủ đô Seoul bị ban lệnh thiết quân luật thì quân đội sẽ tăng cường viện binh tới Phủ Tổng thống, cảnh sát sẽ ngăn chặn đoàn biểu tình tiến vào Phủ Tổng thống, sư đoàn cơ giới và lữ đoàn đặc công sẽ được huy động để trấn áp đoàn biểu tình. Đặc biệt, văn bản này còn có nội dung quân đội và cảnh sát có thể nổ súng nếu bị đoàn biểu tình hành hung, và không có phương tiện để trấn áp.



Tổng thống nhấn mạnh mặc dù nhóm điều tra đặc biệt thuộc Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành điều tra một cách nghiêm minh về vụ việc này, nhưng với tư cách là người chỉ huy quân đội, Tổng thống xét thấy cần phải xem xét rốt cuộc điều gì đã xảy ra vào tháng 3 năm 2017 và xác định liệu các nội dung trong văn bản này đã được triển khai thực hiện hay chưa.



Một quan chức chủ chốt trong Phủ Tổng thống cho biết văn bản được phát hiện có ghi cụ thể về địa điểm huy động binh lực các đơn vị quân đội. Do đó, Tổng thống cần xem xét những nội dung này đã được thực hiện ở mức độ nào, sau đó mới có thể ra phán đoán chính xác về vụ việc.



Các cơ quan sẽ phải trình nộp văn bản bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh, Hội đồng tham mưu Lục quân, Bộ Tư lệnh bảo vệ thủ đô, Bộ Tư lệnh chiến tranh đặc biệt và các đơn vị trực thuộc.



Quan chức Phủ Tổng thống cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã chỉ thị những cơ quan này phải giao nộp các văn bản liên quan trong thời gian sớm nhất. Ngay sau khi nhận được báo cáo, Văn phòng Cố vấn phụ trách các vấn đề dân sinh và Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống sẽ xem xét về mặt pháp lý các văn bản trên, đồng thời đánh giá xem cách điều hành của quân đội thời điểm đó có phù hợp hay không.

[Photo : YONHAP News]