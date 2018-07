Ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định không nới lỏng cấm vận với Bắc Triều Tiên

Trở về nước sau chuyến thăm Mỹ, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa hôm thứ Hai (23/7) một lần nữa nhấn mạnh Hàn Quốc không có kế hoạch giảm nhẹ cấm vận với Bắc Triều Tiên trong tình hình hiện nay.



Trước đó, bà Kang đã có cuộc gặp lần thứ hai với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ tính riêng trong tháng 7 vào hôm 20/7 vừa qua (theo giờ địa phương) tại New York, Mỹ.



Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết Seoul có ý định đề nghị các nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc công nhận về các biện pháp ngoại lệ, không thuộc phạm vi cấm vận với miền Bắc ở các lĩnh vực cần thiết cho dự án hợp tác liên Triều. Tuy nhiên, điều này không liên quan tới việc nới lỏng cấm vận với Bình Nhưỡng.



Về khả năng ba nước Hàn-Triều-Mỹ ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) nhân phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào cuối tháng 9 tới, bà Kang cho biết các bên liên quan vẫn đang tiếp tục nỗ lực, nhưng không đặt ra thời hạn nhất định. Bộ trưởng nhấn mạnh hai nước Hàn-Mỹ cần liên tục trao đổi để có thể kéo dài đối thoại Mỹ-Triều.



Mặt khác, một số hãng truyền thông tuyên truyền đối ngoại của Bắc Triều Tiên đang hối thúc Chính phủ Hàn Quốc đứng ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Trang web "Dân tộc chúng ta" của Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Bắc Triều Tiên chỉ ra rằng Mỹ đang từ chối việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh, do vậy, Chính phủ miền Nam không được phép làm ngơ một vấn đề đã được lãnh đạo hai miền nhất trí trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm 27/4.



Một trang web tuyên truyền đối ngoại khác của Bắc Triều Tiên là Meari (Tiếng vọng) cũng nhấn mạnh nếu Chính phủ Hàn Quốc không xúc tiến việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh thì sẽ không thể có được hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Phản ứng trên của truyền thông miền Bắc cho thấy nước này muốn Chính phủ Hàn Quốc can thiệp một cách tích cực hơn trong bối cảnh quá trình thảo luận chấm dứt chiến tranh Triều Tiên đang có chiều hướng trì trệ.

[Photo : YONHAP News]