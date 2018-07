Bộ Quốc phòng lên kế hoạch cải cách Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh

Trong cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội vào hôm thứ Ba (24/7), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành cải cách mạnh mẽ Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh (DSC).



Cụ thể, Bộ Quốc phòng sẽ xem xét phương án thay đổi tên gọi, cơ cấu các đơn vị trực thuộc, điều chỉnh công việc, thiết kế lại bộ máy tổ chức, cắt giảm nhân lực của DSC.



Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng đã công khai với các nghị sĩ thuộc Ủy ban Quốc phòng một tài liệu có độ dài 67 trang do Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh soạn thảo vào tháng 3 năm ngoái, có nội dung xem xét ban lệnh giới nghiêm trước khi diễn ra phiên luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye.



Khi đó, Bộ Tư lệnh này đã đề xuất Bộ trưởng Quốc phòng nhận sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc để được Mỹ công nhận khi tuyên bố tình trạng giới nghiêm, tương tự như khi lệnh giới nghiêm ngày 17/5/1980 được mở rộng trên toàn quốc. Cơ quan này đề xuất triệu tập các quan chức quân đội thuộc Đại sứ quán nước ngoài đóng tại Hàn Quốc để yêu cầu sự ủng hộ của họ khi ban lệnh giới nghiêm.



Ngoài ra, DSC còn trình ra phương án tích cực ngăn chặn yêu cầu dỡ bỏ lệnh giới nghiêm của Quốc hội. Trong tài liệu này, Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh cho rằng cần xem xét phương án ngăn Chủ tịch Quốc hội thực thi quyền đưa thẳng dự thảo dỡ bỏ lệnh giới nghiêm lên phiên họp toàn thể Quốc hội.

[Photo : YONHAP News]