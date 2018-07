Phủ Tổng thống xem xét chọn nhân sự phe đối lập khi cải tổ nội các

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ công bố vị trí Bộ trưởng Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực trong tuần này, đồng thời nêu ra sáng kiến cải tổ nội các theo hướng thực hiện một nền chính trị thỏa hiệp, tức bao gồm cả các nhân sự của phe đối lập vào bộ máy nội các.



Người phát ngôn Phủ Tổng thống Kim Eui-kyum cho biết trong quá trình thảo luận cải tổ nội các thời gian tới, Phủ Tổng thống sẽ chọn lựa những cá nhân thích hợp cho từng vị trí. Đợt cải tổ nội các sắp tới được cho là bao gồm chức Bộ trưởng Bộ Tuyển dụng và lao động, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ Phụ nữ và gia đình và Bộ Môi trường.



Phủ Tổng thống cho biết chính đảng Dân chủ đồng hành đã đề xuất trước về ý tưởng cải tổ nội các theo hướng thực hiện một nền chính trị thỏa hiệp. Đảng cầm quyền hiện chỉ giữ 130 ghế tại Quốc hội, nên việc hợp tác với phe đối lập là điều thiết yếu để thông qua các dự luật.



Trong nửa đầu năm nay, hoạt động của Quốc hội liên tục bị gián đoạn do mâu thuẫn giữa đảng cầm quyền với các đảng đối lập. Do đó, cả Phủ Tổng thống và đảng Dân chủ đồng hành đều nhận định không thể để tình trạng này tiếp diễn trong năm cầm quyền thứ hai của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Phủ Tổng thống cho biết đề xuất này có thể được cụ thể hóa hơn trong quá trình đàm phán giữa chính giới.



Tuy nhiên, đảng đối lập Hàn Quốc tự do và Tương lai chính nghĩa chỉ trích đề xuất này của đảng cầm quyền chỉ là một chiêu trò nhằm thay đổi cục diện, trong khi đảng Hòa bình dân chủ và đảng Công lý không đưa ra lập trường.

[Photo : KBS News]