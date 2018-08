Mở rộng hỗ trợ tài chính cho giới tiểu thương

Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành hôm thứ Tư (22/8) đã nhóm họp tại Quốc hội về đối sách hỗ trợ cho giới tiểu thương, những người khởi nghiệp, kinh doanh tự do.



Trước tiên, những người bán hàng trực tuyến vừa và nhỏ sẽ được giảm tối đa 1,2%, người kinh doanh taxi tư nhân được giảm 0,5% phí thẻ tín dụng. Chính phủ và đảng cầm quyền nhất trí lập phương án cải thiện tổng hợp về phí thẻ tín dụng cho tới cuối năm nay.



Ngoài ra, Chính phủ và đảng cầm quyền nhất trí tăng cường chế độ bảo vệ người thuê bất động sản, như quyền được yêu cầu cho vào ở trước sau khi tái kiến trúc tòa nhà, bồi thường nếu bị đuổi.



Cùng với đó, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục hỗ trợ Quỹ ổn định việc làm trong năm sau, nâng mức hỗ trợ Quỹ ổn định việc làm cho các tiểu thương có dưới năm nhân viên từ 130.000 won (116 USD) hiện nay lên 150.000 won (134 USD). Với những người kinh doanh nhỏ lẻ bị đóng cửa sẽ được chi trả trợ cấp thúc đẩy tìm việc với hạn mức 300.000 won (268 USD) một tháng.



Tham dự cuộc họp này, Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Hong Jong-hak cho biết nguyên tắc cơ bản của Chính phủ là không để chi phí từ việc tăng lương tối thiểu gây ảnh hưởng tới nền kinh tế dân sinh, hỗ trợ bổ sung để không gây gánh nặng cho giới tiểu thương, những người khởi nghiệp và kinh doanh tự do.



Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Hong Young-pyo nhấn mạnh thị trường của những người khởi nghiệp, kinh doanh tự do vốn đã quá hẹp, lại thêm chồng chất nhiều vấn đề mang tính cơ cấu. Do vậy, cuộc thảo luận lần này giữa đảng và Chính phủ sẽ là xuất phát điểm để tìm ra giải pháp một cách căn bản và theo giai đoạn cho nhóm đối tượng này.

[Photo : YONHAP News]