Hàn Quốc khai mạc hội nghị quốc tế về tiêu chuẩn an ninh mạng cho xe ô tô tự lái

Bộ Địa chính và giao thông và Công ty an toàn giao thông Hàn Quốc sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ XII của Nhóm chuyên gia đặc biệt về an ninh mạng và nâng cấp phần mềm (TFCS: Task Force on Cyber Security and Over the Air issue) trong vòng ba ngày, từ ngày 17/4 tới ngày 19/4 tại Seoul.



TFCS là một nhóm gồm các chuyên gia được Diễn đàn về hài hòa tiêu chuẩn xe cơ giới của Ủy ban kinh tế châu Âu thuộc Liên hợp quốc (UNECE/WP29) thành lập, gồm chuyên gia từ các cơ quan, tổ chức ở các nước như Hàn Quốc, Anh, Nhật Bản, Đức, Mỹ, Pháp, Hà Lan.



Xe ô tô tự lái do hệ thống điện tử, viễn thông điều khiển, nên việc ngăn chặn không cho tin tặc tấn công vào xe tự lái đang trở thành một bài toán quan trọng. Trong hội nghị lần thứ XI trước đó, TFCS đã thảo luận về tiêu chuẩn an toàn quốc tế liên quan tới an ninh mạng cho xe tự lái. Tại hội nghị cuối cùng lần thứ XII này dự kiến sẽ tổng hợp lại tất cả các ý kiến từ các hội nghị trước đó để đưa ra phương án khuyến nghị.



Phương án khuyến nghị cuối cùng sẽ được Diễn đàn về hài hòa tiêu chuẩn xe cơ giới xem xét và công bố chính thức trong năm nay, dự kiến sẽ đưa ra phương hướng về tiêu chuẩn an toàn đối với an ninh mạng cho xe tự lái.



Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc đang xúc tiến các dự án thí điểm về nghiên cứu và phát triển liên quan tới an ninh mạng của xe tự lái, tích cực đề xuất lên TFCS về định nghĩa các thuật ngữ cơ bản, phương hướng đối phó với mối uy hiếp tin tặc tấn công.



Một quan chức quản lý phương tiện xe ô tô của Bộ Địa chính và giao thông nhấn mạnh vấn đề tin tặc tấn công xe ô tô tự lái là một chủ đề quan trọng liên quan trực tiếp tới an toàn. Bộ sẽ tích cực tham gia thảo luận để đưa tiêu chuẩn về bảo mật của Hàn Quốc thành tiêu chuẩn toàn cầu đối với xe tự lái.