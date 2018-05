Xuất khẩu thiết bị y tế của Hàn Quốc năm 2017 tăng 8,2%

Theo Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS), các doanh nghiệp Hàn Quốc xuất khẩu khoảng 3,1 tỷ USD thiết bị y tế trong năm 2017, tăng 8,2% so với năm 2016 (2,9 tỷ USD). Sản lượng thiết bị y tế trong năm ngoái đạt 5.823,2 tỷ won (5,4 tỷ USD), tăng 3,9% so với một năm trước.



Trong khi đó, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế là hơn 88.000 người, tăng 13,3% so với năm 2016.



Ngành công nghiệp thiết bị y tế đang tăng trưởng nhanh chóng nhờ tích hợp các công nghệ thông tin tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ rô-bốt.



Vào hôm 29/5, Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc sẽ tổ chức lễ kỷ niệm nhân Ngày thiết bị y tế lần thứ 11, với sự tham gia của các cơ quan Chính phủ và giới doanh nghiệp, các tổ chức người tiêu dùng. Trong đó, cơ quan này sẽ trao bằng khen cho các doanh nghiệp xuất sắc, và tổ chức một buổi diễn thuyết đặc biệt với chủ đề "Sự thay đổi thị trường thiết bị y tế tiên tiến trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư".



